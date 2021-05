Margo Price partage une nouvelle chanson “ Vive le roi ”

Prix ​​de Margo a officiellement sorti un nouveau single intitulé «Long Live the King», qu’elle interprète en direct depuis un certain temps. La chanson rend hommage à Elvis Presley, Le Dr Martin Luther King Jr., John Lennon, et sera disponible via le nouveau club de disques de vente par correspondance de Price.

«’Long Live the King’ est une chanson sur trois hommes extraordinaires qui ont changé le cours de l’histoire pour le mieux», a déclaré Price dans un communiqué. «Mais personne n’est sans défaut et chacun avait une dualité dans sa personnalité. Cette chanson parle également de ne pas idolâtrer les célébrités ou de mettre les gens sur un piédestal parce que nous sommes tous humains et que nous faisons tous des erreurs.

Le nouveau club de célibataires de Price s’appelle Une série de rumeurs. Les fans peuvent s’inscrire à des B-Sides exclusifs, des couvertures, des collaborations et trois envois mensuels. Les membres recevront également une édition limitée, une boîte autographiée de disques vinyles de 7 pouces contenant la musique du LP 2020 de Price, That’s How Rumors Get Started, accompagnée de faces B exclusives, d’enregistrements perdus et plus encore.

Le premier volet de A Series of Rumours comprend les morceaux «Long Live the King», «Hey Child», «Twinkle Twinkle», la version de Price sur «He Made a Woman Out of Me» de Bobbie Gentry, «Letting Me Down» et “Je mourrais pour toi.”

Mis à part le club du single, Price reprend la route. Fin avril, Railbird Festival a annoncé son retour au Kentucky en août pour son deuxième événement, une expérience de deux jours mettant en vedette Margo Price au sommet de sa programmation. Elle rejoindra d’autres notables comme Jason Isbell & The 400 Unit, Midland, Dave Matthews Band, Sarah Jarosz, Tanya Tucker et les héros locaux My Morning Jacket.

En mars, Prix ​​offert une nouvelle musique, ayant beaucoup de plaisir à couvrir certains de ses artistes préférés. Elle a présenté une émission «Takeover Time» pour le radiodiffuseur satellite Sirius sur laquelle elle a joué des morceaux de favoris tels que Bonnie Raitt, Black Cat Bone et Amythyst Kiah.

Achetez ou diffusez “Long Live the King” de Margo Price.