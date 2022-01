Margo Price rejoint Lucinda Williams pour la performance ‘Austin City Limits’

Pour commémorer son intronisation au Austin City Limits Hall of Fame en octobre, la chanteuse country et auteur-compositeur acclamée par la critique Lucinda Williams a livré deux représentations lors de la cérémonie, dont la première sur PBS le 8 janvier. D’une part, elle est rejointe par Prix ​​de Margo pour « Changer les serrures ».

Au début de la performance, Price présente à Williams un bouquet de fleurs débordant avant que le couple ne déchire la piste avec un groupe complet. « Change The Locks » est apparu sur l’album éponyme de William en 1998, qui a été publié avec des critiques élogieuses et plus tard réédité en 2014 après avoir longtemps été établi comme un classique dans son catalogue en constante évolution. Pour son autre performance, Williams est rejointe par Rosanne Cash pour une nouvelle interprétation de « Crescent City » du même album éponyme.

Après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2022, Williams a passé cinq semaines à se rétablir, ne sachant pas si elle serait capable de déchirer ses spectacles en direct de la même manière à l’avenir. « Je ne sais pas si je vais me lever et chanter ou si je vais m’asseoir comme un vieux bluesman. Mais nous allons le découvrir », a-t-elle déclaré à Rolling Stone en 2021. Pour ses performances à Austin City Limits, Williams a opté pour le premier, lui donnant tout pour le public passionné de fans.

Williams a reçu l’intronisation au Temple de la renommée d’Austin City Limits dans la nouvelle classe de lauréats, également composée de Wilco et Alejandro Escovedo. Le 7e Hall of Fame Honors peut être diffusé en direct via le site officiel de PBS.

La série musicale la plus longue de l’histoire de la télévision, Austin City Limits établit un équilibre en mettant en évidence les talents émergents et leurs prédécesseurs renommés. Au cours de la dernière année, la plate-forme a été partagée avec des artistes allant de Foo Fighters et Jon Batiste à Olivia Rodrigo et Saint-Vincent.

