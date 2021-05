Margo Price, Sturgill Simpson et plus ajoutés au projet de loi MerleFest 2021

Margo Price, Sturgill Simpson, Jim Lauderdale et Brittney Spencer font partie des nouveaux ajouts confirmés pour le 33e MerleFest plus tard cette année. Le rassemblement annuel aura lieu du 16 au 19 septembre au Wilkes Community College, Wilkesboro, Caroline du Nord, et profitera au collège.

Parmi les autres membres de l’équipe déjà formidable de l’événement de cette année, citons Shovels & Rope, Amythyst Kiah, Balsam Range, John Cowan, Free Mexican Air Force de Peter Rowan avec Los Texmaniacs et Yasmin Williams. Tedeschi Trucks, Mavis Staples, LeAnn Rimes et Melissa Etheridge figurent parmi les autres à l’affiche des célébrations roots, blues, country et Americana.

Billets pour MerleFest 2021 sera mis en vente le 10 juin, qui est également la date à laquelle d’autres artistes seront ajoutés à la programmation. Le festival présentera également la 29e année du Chris Austin Songwriting Contest (CASC), présidé par Lauderdale et mettant en vedette un panel d’auteurs-compositeurs professionnels. Ouvert depuis le 15 avril et se déroulant jusqu’au 15 juin pour un droit d’entrée de 30 $, le concours est divisé en catégories bluegrass, général, gospel et country. Les trois meilleurs participants de chaque genre seront choisis lors du festival.

MerleFest proposera également des activités pour enfants, des vendeurs, des promenades dans la nature et le traditionnel Late Night Jam, qui aura lieu le samedi soir (18 septembre) de 22h30 à 12h30 au Centre Walker de 1100 places du Wilkes Community College.

MerleFest a été fondé en 1988 pour honorer le regretté Eddy Merle Watson, fils du géant du bluegrass, du folk et de la country Doc Watson. Merle, également musicien qui a beaucoup enregistré avec son père pendant une vingtaine d’années à partir de 1965, est décédé dans un tragique accident à l’âge de 35 ans, en 1985.

Le festival très apprécié se décrit comme «une célébration de la musique« traditionnelle plus », un mélange unique de musique basée sur les sons traditionnels et orientés racines de la région des Appalaches, y compris le bluegrass et la musique ancienne, et élargi pour inclure l’Americana , country, blues, rock et bien d’autres styles. »