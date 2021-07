Margot Robbie a dormi à côté d’une découpe de John Cena pendant 2 ans

Il est super facile de penser que Margot Robbie, un être humain d’une beauté obscène et une actrice talentueuse aimée de beaucoup, n’a pas traversé une phase désordonnée au début de sa vingtaine étant donné à quel point sa carrière s’est avérée merveilleuse, n’est-ce pas? Tort! Apparemment, Margot avait l’habitude de sortir avec un homme qui était tellement amoureux de John Cena qu’il avait littéralement une découpe en carton de John sur le côté de leur lit … avec laquelle Margot devait ensuite dormir à côté pendant toute la durée de leur relation. Histoire vraie!

Margot est apparue dans l’épisode d’hier soir de Jimmy Kimmel Live with John – qui se trouve maintenant être sa co-star de Suicide Squad – et a parlé au public d’elle et de la trame de fond étrange et hilarante de John avant de commencer à travailler ensemble.

“J’ai regardé la WWE quand j’étais jeune, quand j’étais enfant, j’adorais The Undertaker”, a déclaré Margot à l’hôte invité Anthony Anderson. «Et puis évidemment, quand j’étais adolescent, j’ai arrêté de regarder. Mais alors, à la fin de l’adolescence, au début de la vingtaine, j’avais un petit ami qui était obsédé par John Cena. À tel point qu’il s’est déguisé en John Cena pour son 21e anniversaire et avait un carton découpé dans sa chambre. »

Mais croyez-le ou non, c’est pire. Margot a ensuite déclaré qu’elle avait en fait « dormi dans une pièce pendant deux ans avec une découpe en carton grandeur nature de John Cena dans la pièce », et a révélé qu’elle aurait souvent peur de la découpe en carton de John Cena au milieu de la nuit. au réveil. “Et puis je me disais : ‘Oh, c’est juste John Cena, c’est bon'”, a ajouté Margot.

Lorsque Margot a appris qu’elle travaillerait sur le tournage de The Suicide Squad avec John, elle a décidé qu’elle voulait garder la découpe secrète pour éviter toute gêne (compréhensible !). Cela n’a pas fonctionné, cependant – Margot a déclaré qu’elle avait fini par déborder “cinq secondes après l’avoir rencontré [John]. “

Les célébrités… elles sont vraiment comme nous – des relations douteuses et tout !

