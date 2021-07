Margot Robbie a dormi avec une découpe en carton grandeur nature de John Cena. La star de Suicide Squad a partagé l’histoire avec John Cena à ses côtés et c’était super amusant.

Margot était dans un épisode de Jimmy Kimmel Live avec John Cena – qui est maintenant sa co-star dans The Suicide Squad – et a raconté au public sa curieuse histoire qui s’est produite des années avant qu’ils ne commencent à travailler ensemble. Le plus drôle, c’était de voir le visage de John quand Margot racontait l’histoire…

“J’ai regardé la WWE quand j’étais enfant, quand j’étais enfant, j’adorais The Undertaker” – a déclaré Margot à l’animateur de l’émission Anthony Anderson. «Et puis évidemment, quand j’étais adolescent, j’ai cessé de le voir. Mais ensuite, à la fin de mon adolescence, au début de la vingtaine, j’avais un petit ami qui était obsédé par John Cena. À tel point qu’il s’est déguisé en John Cena pour son 21e anniversaire et avait une découpe en carton grandeur nature (de John) dans sa chambre. »

Awwwww… J’ai adoré The Undertaker aussi ! Margot a raconté plus tard qu’elle dormait dans la chambre avec cette découpe de carton de John Cena et que de temps en temps, elle se réveillait la nuit et paniquait quand elle la voyait, “et puis elle se disait:” Oh, c’est juste John Cena. C’est bon », a déclaré Margot.

Alors, quand Margot Robbie a découvert qu’elle travaillerait sur ‘The Suicide Squad’ avec John Cena, elle a décidé qu’elle garderait le secret parce que ça allait être un peu gênant (compréhensible, vous savez). Mais cela n’a pas fonctionné car elle l’a lâché “cinq secondes après l’avoir rencontré”. Bahahahahaha…

De toute façon, les célébrités sont comme nous tous… tu vois ? Margot Robbie a dormi avec une découpe en carton grandeur nature de John Cena pendant 2 ans. Voici la vidéo, l’histoire commence à la minute 3:41 au cas où vous voudriez la voir, le visage de John pendant que Margot raconte l’histoire est super comique.

