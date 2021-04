Margot Robbie aide les jeunes handicapés à vivre pleinement

L’association précitée est en charge d’adapter les équipements à usage public aux besoins des personnes handicapées et, en particulier, entreprend des rénovations majeures dans leurs logements pour leur offrir une meilleure qualité de vie et une plus grande autonomie. Margot travaille en étroite collaboration avec «Youngcare» et a donc qualifié ce prix le plus «spécial» de sa carrière.

Margot Robbie (.)

“C’est incroyable pour de nombreuses raisons. Un prix est toujours une bonne chose, mais le simple fait de pouvoir le partager avec quelqu’un et de savoir qu’il va avoir un impact énorme sur un organisme de bienfaisance qui me tient vraiment à cœur le rend probablement le prix le plus spécial que j’aie jamais reçu », a-t-il déclaré lors d’une conversation avec le magazine People.

La volonté d’aider ceux qui en ont le plus besoin et donc de contribuer aux causes les plus urgentes de la justice sociale vient de sa plus tendre enfance, puisque depuis qu’elle est petite Margot a pu voir comment sa mère, kinésithérapeute et assistante sociale, met tout en œuvre pour aider ses patients à vivre avec des niveaux plus élevés d’indépendance et d’autosuffisance.