Harley Quinn de Margot Robbie a eu l’une des courses sur grand écran les plus intrigantes d’un personnage de DC jamais. Elle a commencé dans la Suicide Squad de David Ayer et a depuis tissé son chemin dans Birds of Prey de Cathy Yan et la vision à venir de James Gunn de Task Force X, alias The Suicide Squad. Il est prudent de dire que le DCEU aime Harley, mais quand va-t-elle enfin croiser Poison Ivy?