Margot Robbie dit que Love Island est l’une de ses choses britanniques préférées .

Margot a un faible pour son mari Tom en plus d’autres incontournables britanniques (Photo: Rex)

Margot Robbie a parlé de son amour pour tout ce qui est britannique – y compris son mari Tom Ackerley et Love Island.

L’actrice australienne, 31 ans, vivait auparavant dans une maison à Londres avec six amis et partage maintenant une maison dans la capitale britannique avec son homme.

Pendant son séjour en Grande-Bretagne, l’amour de la star pour la télé-réalité et le cinéma du pays a grandi.

Elle a déclaré au Daily Mirror: «Il semble que j’aime beaucoup de choses britanniques. J’aime Harry Potter, j’aime mon mari et j’aime Love Island. C’est bien.’

La star de Suicide Squad est tellement fan de Love Island qu’elle a basé le thème de sa 31e fête d’anniversaire sur l’émission ITV le mois dernier.

L’actrice du Loup de Wall Street et ses amis ont posé pour des photos partagées sur les réseaux sociaux dans une gamme de bikinis colorés et de maillots de bain, avec son copain marquant l’emplacement de la photo comme Casa Amor.

Margot Robbie a récemment célébré son 31e anniversaire avec ses amis le week-end du 4 juillet et son copain a sous-titré sa photo Casa Amor (Photo: kellybellyboom / Instagram)

Alors que le couple était en fait aux États-Unis plutôt qu’à Majorque, où la série est filmée, elle est une spectatrice passionnée depuis des années, bien qu’elle ait récemment admis qu’elle avait eu du mal à entrer dans la série cette année.

Alors qu’elle était interviewée aux côtés de sa co-star de Suicide Squad, Idris Elba, Margot a déclaré sur Lorraine qu’elle ” adorait tellement Love Island “, un amour qu’elle partage avec l’écrivain et réalisateur du film DC, James Gunn.

«C’est aussi un grand fan de Love Island et nous en parlions tout le temps. Nous avons probablement plus parlé de Love Island que de ce film lorsque nous étions sur le plateau, nous avions nos bouteilles de boisson sur le plateau », a-t-elle déclaré.

‘La saison en cours, je n’y suis pas encore vraiment entrée, j’ai du mal à y entrer cette saison, mais vous savez, c’est encore tôt et avec le décalage du moment où vous obtenez les épisodes en Amérique, alors je suis un peu en retard, mais j’adore ça. J’adore le spectacle », a-t-elle ajouté.

Elle a également récemment pris la parole pour montrer son soutien à la candidate Liberty Poole, 21 ans, déclarant au Mirror que “c’est incroyable à quel point vous vous souciez de ces personnes que vous n’avez jamais rencontrées”.

