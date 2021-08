Margot Robbie est presque méconnaissable en tant que rousse pour Babylon

in

Margot Robbie s’attaque à nouveau à un article d’époque sur Hollywood, et ce projet pourrait nécessiter une transformation encore plus dramatique que son dernier.

L’interprète de 31 ans fait partie du casting de stars du très attendu film Babylon, actuellement en production. Le dimanche 22 août, elle a certainement fait tourner les têtes lorsqu’elle a été photographiée en train de sortir d’une voiture sur le plateau de tournage du film à Los Angeles.

Comme on le voit sur la photo ci-dessous, Margot portait des cheveux roux et une longue robe noire sur une robe rouge, accompagnée de talons aiguilles noirs. Elle a également été photographiée en train de siroter une boisson avec une paille.

L’actrice, qui a remporté une nomination aux Oscars pour Bombshell, fait partie d’un ensemble de premier plan qui comprend également Brad Pitt, Olivia Wilde et Tobey Maguire, Tobey marquant son premier rôle dans un film d’action réelle depuis Pawn Sacrifice en 2014. Babylon est écrit et réalisé par La La Land’s Damien Chazelle et situé au milieu de la transition d’Hollywood du cinéma muet à celui des « talkies ».