Margot Robbie ne sait pas quand elle fera un autre film avec Harley Quinn

in

Dans une liste hypothétique de personnages préférés du DCEU, à un niveau général, il est fort probable que l’anti-héroïne souriante occupe une position élevée et inamovible. Avec seulement deux titres (et un troisième en route), le célèbre Margot Robbie fait du personnage susmentionné l’un des éléments les plus appréciés de toute une franchise. Cependant, malgré cette énorme popularité, l’actrice n’a aucune garantie quant à la date à laquelle il y aura un autre film de Harley Quinn, après le prochain The Suicide Squad.

Dans une interview accordée à EW, Margot Robbie s’est déclarée épuisée d’avoir consacré les deux dernières années à Harley Quinn (film après film). Rappelons-nous qu’avec Birds of Prey, elle n’a pas seulement servi de protagoniste, mais aussi de productrice. Et la même année que le tournage de ce film a culminé, celui de The Suicide Squad a commencé, où Robbie a repris la tenue d’arlequin, désormais sous la direction de James Gunn.

«C’était une sorte de tournage dos à dos entre Birds of Prey et ce [The Suicide Squad], alors j’ai pensé, ‘Ugh, j’ai besoin d’une pause de Harley parce que c’est épuisant’», a commenté l’acteur. «Je ne sais pas quand sera la prochaine fois que nous la verrons. Je suis aussi intrigué que tout le monde.

Sur le sort de Harley Quinn dans l’univers du film DC, Zack Snyder nous a donné une réponse sombre. Dans sa coupe Justice League, le cinéaste a inclus une séquence de présage, se déroulant dans un monde dystopique où le personnage s’avère mort. “Quoi? Je ne le savais pas. Merci de me dire”Robbie a ri pendant la même conversation avec EW, après que ce moment du film lui a été révélé.

Cependant, l’Australien sait que les décès ne sont généralement pas définitifs dans les bandes dessinées de super-héros, car ils ne le sont généralement pas dans les adaptations cinématographiques. Donc, ce n’est pas parce que Snyder a “tué” Harley Quinn que Robbie devrait dire au revoir au personnage. Et pas seulement parce que Warner a apparemment peu d’intérêt à élargir la vision de ce réalisateur… Après tout, l’actrice dirait, « chaque film [de superhéroes] c’est son propre genre de chose.

«Je suppose que c’est un peu comme dans les bandes dessinées« A déclaré le nominé aux Oscars. “La version cinématographique de l’univers DC, en fait, je pense qu’elle ressemble beaucoup aux bandes dessinées. Vous prenez une bande dessinée et il se passe quelque chose ; puis la prochaine bande dessinée et peut-être que ce personnage n’est pas vivant, ou peut-être que ce personnage n’est pas avec cette personne, ou peut-être que ce personnage a l’air complètement différent«.

https://0bd727922d41e394b78fbbabae80a0f1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Et j’ajoute :

Ce n’est pas comme Marvel où tout est plus visiblement lié de manière plus linéaire. [En el Universo Extendido DC] Il semble qu’il y ait tellement d’histoires, de mondes et de films adjacents qui se déroulent en même temps, tout comme dans les bandes dessinées. Alors oui, je ne le savais pas [que Harley Quinn murió], mais ça ne change pas forcément ce que les autres peuvent faire avec cet univers. Je ne le crois pas”.

Pour l’instant, le mois prochain, nous saurons enfin où James Gunn emmènera Harley Quinn et les autres membres de la “suicide squad”. The Suicide Squad sortira dans les salles mexicaines le 6 août.

Source : CinéPremière