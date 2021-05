Margot Robbie sur le rôle de Harley Quinn en tant que “catalyseur du chaos” dans The Suicide Squad ⋆ .

]]>]]>

Margot Robbie est sur le point de revenir pour sa troisième sortie en tant que Harley Quinn cette année alors qu’elle s’associe au reste de la Task Force X pour James Gunn. La brigade suicide, et s’adressant à Total Film, l’actrice a parlé de l’ensemble supervillain classé R et de la façon dont elle et Gunn étaient sur la même page en ce qui concerne le rôle de Harley dans le récit.

«L’une des premières choses que j’ai dites à James était, je pense que Harley est un catalyseur du chaos», a déclaré Robbie. «Elle n’est pas nécessairement votre centre narratif, et parfois c’est génial quand les points de l’intrigue peuvent reposer sur les épaules d’autres personnages, et elle peut être la chose qui déclenche toute une séquence d’événements. C’est quelque chose avec lequel je sentais qu’il était d’accord, sur la base de ce que je lisais dans le script.

“[In terms of] comment elle a changé, il est toujours intéressant d’explorer les caractéristiques vers lesquelles les différents réalisateurs gravitent autour du personnage », a ajouté Robbie. «Le dénominateur commun est le matériau source, ce sur quoi j’ai toujours construit le personnage de toute façon. Ensuite, elle évolue de différentes manières sous la direction de différentes personnes.

VOIR AUSSI: Les images de Suicide Squad présentent Bloodsport, Peacemaker, Polka-Dot Man et Ratcatcher II

Bienvenue en enfer – alias Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé aux États-Unis de A. Où les pires super-méchants sont gardés et où ils feront tout pour sortir – rejoignez même la tâche super secrète et super-louche Force X. L’affectation do-or-die d’aujourd’hui? Assemblez une collection d’inconvénients, notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et le psychopathe préféré de tous, Harley Quinn. Puis armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l’île reculée et infusée d’ennemis de Corto Maltese. Trekking à travers une jungle grouillant d’adversaires militants et de forces de guérilla à chaque tournant, l’escouade est en mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag sur le terrain pour les faire se comporter … et les techniciens du gouvernement d’Amanda Waller dans leurs oreilles, traquant leur chaque mouvement. Et comme toujours, un faux mouvement et ils sont morts (que ce soit aux mains de leurs adversaires, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un fait des paris, l’argent intelligent est contre eux – tous.

La brigade suicide voit James Gunn diriger un casting qui comprend Suicide Squad les rapatriés Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) et Viola Davis (Amanda Waller) ainsi que de nouveaux ajouts au DCEU Idris Elba, Peter Capaldi, Alice Braga, Nathan Fillion, Taika Waititi, Jennifer Holland, David Dastmalchian, Joaquín Cosío, Mayling Ng, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, John Cena, Pete Davidson, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Julio Ruiz, Steve Agee, Michael Rooker, Sean Gunn et Sylvester Stallone.

]]>]]>