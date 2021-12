Mari Romero donne son nom à un pavillon à Puerto Lumbreras

Mari Romero a reçu un hommage ce samedi dans sa ville natale, Puerto Lumbreras (Murcie). Le Murcien, 36 ans, donne son nom à un pavillon dans cette population. Il se trouve que cette installation est celle utilisée par le double champion d’Europe de boxe pour s’entraîner au quotidien. Outre l’hommage institutionnel, Romero a également reçu l’affection de ses compatriotes en une soirée.

Romero, qui vient de nombreuses autres disciplines dans lesquelles il a également détenu d’importantes ceintures, était présent à la soirée et est également entré sur le ring. Il l’a fait pour faire une exposition avec ses plus jeunes élèves et pour être dans le coin de son propre fils, qui a joué un match.

Le pavillon, déjà étiqueté de son nouveau nom.

L’Espagnole combine sa carrière sportive avec son travail d’agent de sécurité. Cela ne l’empêche pas de vivre l’un des meilleurs moments de sa carrière. TAu guidon de ses deux ceintures continentales, Romero regarde de près les titres majeurs. Malgré cela, il est possible que lors de son prochain arrêt, il défende à nouveau la ceinture continentale. Sa dernière défense était à Matchroom et le promoteur anglais peut continuer à compter sur elle pour l’avenir.