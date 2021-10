Maria Antonieta Collins à Nuestra Belleza Latina

. María Antonieta Collins aide les candidats de Nuestra Belleza Latina au milieu de l’ouragan

María Antonieta Collins est l’une des figures les plus importantes du monde du journalisme latin aux États-Unis, et ce dimanche, les téléspectateurs de Nuestra Belleza Latina verront les résultats du soutien que le communicateur a apporté aux candidats de l’émission populaire, en le milieu de la couverture que les filles ont dû faire au milieu d’un violent ouragan.

Les demi-finalistes de la 12e édition de Nuestra Belleza Latina ont dû se soumettre à un défi difficile, retransmis en direct sous des pluies torrentielles et des vents violents, pour lequel le journaliste mexicain a servi de coach.

Et alors qu’il ne restait que quelques heures aux adeptes de Nuestra Belleza Latina pour voir le défi, María Antonieta Collins a expliqué ce que signifiait le test et l’impression qu’elle a eue des concurrents qui concourent pour la couronne de l’émission de téléréalité Univisión.

« Tout à coup, je commence à voir que j’ai parcouru un chemin… J’ai couvert des ouragans, et ici c’était pour couvrir un ouragan et un incendie. Ça, en tant que reporter dans la rue, c’est comme notre pain quotidien, partout. Cependant, vous vous rendez compte que c’est déjà une autre étape de votre vie, où l’on vous dit, « maintenant vous pouvez venir faire du coaching »… Et j’aime ça », a déclaré le journaliste mexicain, dans une interview au journal La Opinion. de Los Anges

« Il y avait deux avertissements pour que les filles fassent attention: l’un est que lundi matin j’ai envoyé une vidéo au manoir pour leur dire, je les aime avec bon sens et je les veux avec leur équipement la nuit et armés, ponctuels, en l’endroit où ils vont les emmener », a-t-il déclaré au média précité.

Collins a en outre révélé qu’il leur avait donné un tutoriel sur les choses qui pourraient leur arriver. « Voyons s’ils ne l’ont pas fait ou s’ils l’ont fait. C’est ce que les gens vont voir sur ‘Nuestra Belleza Latina’ dimanche soir, ils l’ont fait ou ils ne l’ont pas fait. Et tandis que, je devais les voir et réaliser qu’en principe, certains ont ignoré mes instructions et l’important était que les juges allaient noter cela parce que c’est le test extrême, alors ils vont noter et nous verrons ce que va arriver », a-t-il prévenu le sélectionneur.

Après son contact avec les filles, la journaliste et présentatrice a pu se faire une idée plus complète des participantes et a avoué avoir été impressionnée de voir que, contrairement à il y a quelques années, quand elle était aussi coach dans l’émission, elle les perçoit maintenant à un niveau supérieur.

« J’avais déjà fait en 2.009 un autre coaching avec les filles lors de cette édition. J’aime ‘Nuestra Belleza Latina’ … Je suis surpris parce qu’ils ont fait leur bon travail, ou ils ont très bien vu les vidéos et ils connaissent les tests, surtout ceux journalistiques, c’est ce qui m’a touché « , a déclaré le mexicain. « Et il y a aussi du talent, et les filles sont déjà beaucoup plus préparées, elles sont mieux préparées qu’il y a 10 ans pour vous dire quelque chose, elles le verront dimanche, maintenant c’était à mon tour de coacher, attendez de voir ce que les juges vont dire ».