María Antonieta de las Nieves rapporte qu’elle a été testée positive pour COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice María Antonieta de las Nieves, qui incarne le personnage populaire La Chilindrina, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle avait été testée positive pour COVID-19.

À travers son compte Instagram, De las Nieves a fait remarquer à ses fans qu’il était en bonne santé et qu’il se rétablissait chez lui après avoir confirmé qu’ils étaient infectés.

Chers fans, amis et famille. Malgré toutes les précautions que j’ai toujours eues pour éviter de contracter le COVID-19, je me suis révélée positive lors du test », lit-on dans la brève déclaration de l’actrice.

« Je me sens bien, je suis chez moi, très calme et je m’améliore de jour en jour. On dirait qu’il n’a eu qu’un simple rhume, rien de grave comme il l’a publié là-bas », a-t-il souligné.

À la fin de son message, La Chilindrina a félicité ses fans pour la nouvelle année à venir.

En novembre dernier, María Antonieta de las Nieves est entrée dans le Guinness World Records pour la longévité de son personnage enfantin La Chilindrina, incarné pendant 48 ans.