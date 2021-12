Maria Bartiromo demande à Trump « Qui dirige le pays ? »

Fox News’ Maria Bartiromo utilisé une partie de son entretien avec l’ancien président Donald Trump faire flotter une théorie du complot selon laquelle le président Joe Biden n’est pas réellement en charge du pays.

S’adressant à Trump sur Sunday Morning Futures, Bartiromo a évoqué le discours d’ouverture que Biden a prononcé à l’Université d’État de Caroline du Sud, où il a fait référence au vice-président. Kamala Harris comme président. » Biden a déjà fait cette erreur, et cela correspond à son penchant général pour faire des gaffes en parlant.

Trump secoua la tête alors que Bartiromo invoquait la remarque de Biden. Le présentateur de Fox News a demandé à Trump, de Biden, « pensez-vous que quelqu’un d’autre le dirige? »

« Eh bien, je n’ai jamais appelé Mike Pence président », a répondu Trump. « Je vais vous dire, je ne peux pas imaginer ce qui se passe. C’est dur à croire. »

Pendant des mois, des personnalités de Fox News ont à plusieurs reprises envisagé la possibilité que Biden soit une simple «marionnette» pour la gauche progressiste et qu’il ne contrôle pas réellement le gouvernement fédéral. Bartiromo a réaffirmé cette notion en demandant à Trump « Qui dirige le pays ? »

Trump n’a pas répondu directement à la question, au lieu de pivoter vers Biden réprimandant Fox Pierre Doocy lors d’un récent échange sur le plan signalé par son administration de payer les familles d’immigrants illégaux séparées de leurs enfants.

« Il était très en colère contre cette question, comme, comment osez-vous, quelle question stupide », a déclaré Trump, dont l’animosité envers les médias a été bien documentée.

Trump s’est ensuite tourné vers les commentaires plus positifs de Biden dans les jours qui ont suivi et a déclaré « cela signifie vraiment, dans le vrai sens du terme, qu’il ne dirige pas le pays, car il n’y a aucun moyen de passer de l’indignation à » oh, c’est merveilleux « . «

