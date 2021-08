María Camila Osorio Serrano parvient à se qualifier pour la 30e finale de l’US Open

in

30/08/2021 à 23h45 CEST

Le joueur colombien Maria Camila Osorio Serrano, numéro 80 de la WTA, a rempli les pronostics en remportant la soixante-quatrième finale de l’US Open en une heure et dix minutes par 6-2 et 6-2 au joueur de tennis serbe Ivana Jorovic, numéro 308 de la WTA. Avec ce résultat, le joueur colombien parvient à se qualifier pour la trentième finale de l’US Open.

Les données du match reflètent que la joueuse de tennis colombienne a réussi à casser le service 5 fois à son rival, a eu une efficacité de 62% dans le premier service, a commis 6 doubles fautes et a réussi à gagner 62% des points de service. Quant à la joueuse serbe, elle a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, a atteint 51% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 47% de ses points de service.

Le prochain match correspond à la trentième finale du tournoi et dans celui-ci Osorio Serrano et le vainqueur du match entre le joueur de tennis français affronteront Alizé cornet et le tunisien Ons Jabeur.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de la compétition, un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi lesquels ils se qualifient directement, ceux qui ont réussi à s’imposer lors de la phase précédente et les invités.