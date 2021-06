. María Celeste revient à la télévision avec CNN en Español

En août de l’année dernière, les partisans de María Celeste Arrarás ont reçu un seau d’eau froide, après que l’animatrice de télévision elle-même a annoncé qu’elle avait été licenciée de Telemundo, après 19 ans de présentation du programme “Al Rojo vivo”.

Et témoignant de la fameuse phrase qu’« après la tempête vient le calme », la célèbre animatrice de télévision prépare son retour à la télévision après presque un an d’absence, et elle le fera avec panache, rien de plus ni rien d’autre que le prestigieux chaîne CNN.

La bonne nouvelle a été annoncée par la journaliste de 60 ans elle-même, qui a profité de son compte Instagram pour partager la nouvelle avec ses fidèles abonnés.

« Avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme, je vous dis d’abord que je rejoins le réseau CNN en Español. Alors maintenant, mon audience potentielle passe à 50 millions de téléspectateurs à travers le monde », était le commentaire avec lequel la portoricaine s’est présentée comme une nouvelle membre de la chaîne qui a des téléspectateurs dans le monde entier.

Dans son annonce, María Celeste a ajouté une photographie indiquant que sa nomination est désormais officielle et que le communicateur sera chargé de diriger le nouveau bloc de documentaires et d’enquête de la chaîne.

La nouvelle a fait que les fans de la journaliste ne cachaient pas leur bonheur de savoir qu’ils la reverraient à l’écran, et les messages flatteurs n’ont pas attendu.

“Dieu te donne le meilleur ma reine”, “Bravisimo !!!!!! Mille félicitations », « tu es une (forte) vadrouille », et « félicitations, après la tempête tout est en place pour plus de succès. Vous méritez cela et bien plus encore », étaient quelques-unes des phrases que María Celeste a reçues des internautes.

L’ex-animatrice de “Al Rojo Vivo” s’est entretenue avec People en espagnol, après avoir fait son annonce, et là elle a avoué qu’elle n’est pas contente de cette nouvelle aventure et de ce défi qui commence dans sa prolifique carrière de journaliste.

“Je ressens un enthousiasme énorme car c’est pour revenir à mes débuts en tant que journaliste expert dans les enquêtes et les plaintes (…) Peu savent que c’était un documentaire sur la chute de l’Union soviétique qui a ouvert les portes du marché hispanique dans le États-Unis”, a-t-il déclaré.

«Je commençais tout juste ma carrière à Porto Rico lorsque j’ai été chargé de couvrir cette histoire historique. Après avoir passé trois semaines à Moscou et à Léningrad, je suis revenu avec un documentaire qui a remporté tous les prix locaux et internationaux. Grâce à cela, j’ai été découvert par l’un des grands réseaux aux États-Unis et ils m’ont engagé comme responsable de leur journal télévisé à New York. C’est comme ça que j’ai commencé ici », se souvient le journaliste avec une grande fierté.

Jouer

Maria Celeste et ses adieux émouvants à Telemundo 2020, simplement une super femme #inspiracion #orgullolatino #mariaceleste # journalistea2020-08-16T05: 32: 13Z