María Conchita Alonso attaque Gustavo Adolfo Infante pour l’avoir interrogée sur sa position « anti-vaccins »

María Conchita Alonso Alonso a attaqué Gustavo Adolfo Infante pour l’avoir interrogée sur sa position « anti-vaccin » ; publié sur ses réseaux sociaux une déclaration contre le journaliste.

Dans la déclaration, María Conchita Alonso a revendiqué Gustavo Adolfo Infante et l’a interrogé s’il avait un problème avec elle, car du jour au lendemain, il « a monté une guerre » contre elle.

Et c’est que le journaliste lors de son émission s’est interrogé sur la position de l’actrice de ne pas vouloir se faire vacciner contre le Covid-19.

Raison pour laquelle María Conchita Alonso s’est sentie offensée puisqu’elle a exprimé « qu’elle n’a dit à personne de faire ou de ne pas faire une telle chose », et elle ne pense pas faire de mal en exerçant sa liberté d’expression.

L’actrice a également souligné que l’attitude de Gustavo Adolfo Infante était irrespectueuse, car quelques jours avant d’avoir parlé d’elle, le journaliste est allé dîner avec elle.

Après la réclamation de María Conchita Alonso, Gustavo Adolfo Infante n’a pas tardé à clarifier la situation via sa chaîne YouTube.

Et c’est que même si Gustavo Adolfo Infante croyait que l’affaire était personnelle, il ne s’est pas retenu lorsqu’il a vu la publication de María Conchita Alonso sur les réseaux sociaux.

« Cela m’a été envoyé par María Conchita Alonso directement sur mon WhatsApp, puis elle est sortie avec la surprise que c’était public, je pensais que c’était une affaire privée mais je vois que ce n’était pas le cas. »

Dans sa réponse, le journaliste a expliqué à María Conchita Alonso que parce qu’elle est une figure importante dans les médias, son opinion a plus de poids qu’elle ne le considère elle-même.

« En tant que leader d’opinion, vous dites que vous n’allez pas vous faire vacciner parce qu’avec cet exemple, vous créez en quelque sorte une conscience qui peut causer la mort de quelqu’un. »

Réclamant une certaine considération de la part de l’actrice, Gustavo Adolfo Infante a souligné que l’opinion de María Conchita Alonso peut être dangereuse.

« María Conchita, tout le monde peut faire ce qu’on veut, mais je pense qu’il est très dangereux de dire en ce moment ‘ne te fais pas vacciner’, ou ‘je ne vais pas me faire vacciner’ ou ‘je te le recommande’ ne te fais pas vacciner ».

Le journaliste a également commenté qu’il pense que l’attitude de l’actrice est très exagérée pour le temps qu’il a consacré à commenter la position anti-vaccin de l’actrice

Cependant, Gustavo Adolfo Infante a clairement indiqué qu’il continuait de respecter et d’admirer la célèbre actrice, avec laquelle il entretient une longue relation de travail et d’amitié.

« Maintenant, ils ont aussi exagéré les choses, je pense que j’ai utilisé 30 secondes pour te le dire, et si c’est pour ça que tu as cessé de me respecter, je veux te dire que je continue de te respecter, de t’aimer et de t’admirer. »