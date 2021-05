Maria Costa: Prix de la projection féminine

18/05/2021 à 20:48 CEST

Maria Costa, À seulement 17 ans, il a clôturé 2020 avec une médaille d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver, dans la catégorie Alpinisme, tenus à Lausane. Un fait historique puisqu’elle est devenue la première athlète catalane et espagnole à remporter l’or aux Jeux olympiques d’hiver. Sans aucun doute ce jeune athlète etest l’une des grandes valeurs de l’alpinisme catalan, avec de nombreuses options que ce sport finit par entrer dans les Jeux Olympiques absolus. Maria Costa succède à Clàudia Sabata, récompensée en 2018, après avoir remporté le championnat du monde de course de montagne.

Costa a commencé le ski de montagne alors qu’il n’avait que 11 ans, dans son amour de la montagne où il accompagnait toujours ses parents. Un jour, ils lui ont proposé de faire partie d’un club où elle pourrait rencontrer plus de gens, avec la même passion. Ce premier amour pour la montagne et le ski l’a conduit au club des coureurs de montagne du Berguedà, c’était la saison 2015-2016. Sa progression le mène à peine deux ans plus tard aux Championnats d’Europe avec l’équipe espagnole de ski de montagne. Au cours de la saison 2018-19, il a fait un grand saut personnel et sportif, et a décidé d’étudier dans un centre pour athlètes, situé à 1800 m. à Font Romeu (France). Une étape audacieuse, mais qui lui a permis de devenir une athlète beaucoup plus complète et compétitive, remportant des courses au Championnat d’Espagne, et assister aux championnats du monde, obtenant un «Top5». Sa grande référence est Kilian Jornet, Mais malgré sa jeunesse, il s’est déjà fait un nom. Le prix lui sera remis par Sergi Guillot, directeur général de Prensa Ibérica.