María del Refugio Abarca : épouse de Vicente Fernández

. María del Refugio Abarca, « doña Cuquita » : qui est la femme de Vicente Fernández ?

On a toujours dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. C’est ainsi qu’il semble avoir appliqué le dicton au défunt Vicente Fernández, «Chente», de qui, ces derniers mois, on a appris qu’il avait l’amour inconditionnel et les soins du grand amour de sa vie María del Refugio Abarca Villaseñor le son lit de malade, « Doña Cuca », comme l’appelait affectueusement le charro mexicain.

À l’âge de 81 ans, le chanteur de rancheras Vicente Fernández est décédé ce dimanche 12 décembre 2021 à 6h15 à l’hôpital Country 2000 de Guadalajara.

« Repose en paix M. Vicente Fernández. Nous avons le regret de vous informer de son décès le dimanche 12 décembre à 6h15. Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde une belle carrière musicale et de tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter. #ChenteSigueSiendoElKing «

Qui est « Doña Cuquita », la femme de « Chente » ?

María del Refugio est née à Guadalajara le 23 juillet 1946 et a actuellement 75 ans, soit six ans de moins que son mari. Avec près de soixante ans de mariage avec le ‘Charro de Huentitán’, Doña Cuquita a rencontré Vicente alors qu’ils étaient encore enfants.

Le même chanteur a déclaré au magazine Hola qu’il avait rencontré sa femme alors qu’ils étaient voisins à Guadalajara, mais qu’il n’est néanmoins devenu le petit-ami de son mari bien-aimé que jusqu’à l’âge de 17 ans et lui au début de la vingtaine.

L’idole mexicaine a déclaré au magazine susmentionné que pendant qu’il cherchait des opportunités pour avoir une vie meilleure, le destin l’a éloigné de sa ville natale et qu’il est allé à Tijuana à la recherche de plus d’opportunités de vie, devant travailler comme serveur, garrotero et lave-vaisselle Dans une entreprise familiale, alors qu’il participait parfois à des événements et à des concours de chant, ce qui l’a finalement propulsé dans sa carrière de chanteur.

Fernández a déclaré que plus tard lors d’une visite qu’il a faite dans sa ville, il a vu María del Refugio aller à la messe en compagnie de sa mère, et que la belle jeune femme l’a immédiatement abattu, alors elle a attendu qu’il quitte l’église pour lui donner une fleur de laurier, et avait l’intention de la courtiser désormais alors elle était pour le moment en couple.

« Au loin, j’ai vu un petit coffre très volumineux avec des caderotas, des chapeadita et j’ai dit, oh, bâtard! », A déclaré Don Chente dans une interview avec ‘Quien’, faisant référence à la belle fille de ‘Cuquita’, dont elle était la sœur d’un de ses amis.

En fait, dans l’interview détaillée que ‘Chente’ a donnée à ¡HOLA! Mexico, a déclaré qu’il avait demandé à ‘Cuquita’ si elle voulait être sa petite amie. « Il m’a dit que dimanche il me l’avait dit et le jour venu, il a dit oui », se souvient Vicente Fernández à l’époque.

Cependant, Vicente a raconté que pour poursuivre son rêve de chanteur, il devait retourner dans la capitale sachant qu’il ne pouvait pas être avec sa petite amie, il a donc finalement pris la décision de demander à Doña Cuca de mieux trouver un autre amour. « Trouve-toi un petit-ami parce que je ne pourrai pas être ici et là et je vais prendre ton temps. » Le chanteur lui a dit.

Mais Vicente a eu une grande surprise quand un jour quand il est revenu avec Cuquita chez lui, un homme l’attendait à la porte, le chanteur lorsqu’on lui a demandé qui était cet homme, elle a répondu très tristement que c’était son petit ami.

La jalousie a fait surface chez le chanteur, et avec son style macho mexicain, il lui a dit « Je te donne 10 minutes pour le laisser parce que toi et moi nous nous mariions le 27 décembre ».

Ainsi, doña cuca l’a pris au mot et ils se sont finalement mariés le 27 décembre 1963, restant ensemble à ce jour.

À la suite de ce grand amour, ils ont eu quatre enfants, Vicente Jr., Gerardo, Alejandro et Alejandra, qui leur ont donné onze petits-enfants, et qui seront désormais en charge de maintenir l’héritage de Chente, mais ils seront également les responsables à partir de maintenant. , pour apporter tout le soutien et les soins nécessaires à la matriarche de la famille pendant qu’elle est réunie avec son époux bien-aimé.

Il convient de noter qu’en septembre, María del Refugio Abarca a passé quelques jours à l’hôpital Real San José de Zapopan en raison d’une opération de hernie qu’elle avait dans le ventre. Mme ‘Cuquita’ a été libérée après la procédure médicale, pour être à la maison avec sa famille et continuer à surveiller la santé de son mari.

LIRE LA SUITE : Vicente Fernández, 81 ans, décède : de quoi est mort le « Charro Mexicano » ?