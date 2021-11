María Félix et Pedro Infante auront leur biosérie sur Televisa

Televisa confirme la série de María Félix et Pedro Infante | Instagram

Tout semble indiquer que cette nouvelle série sur la vie de María Félix et Pedro Infante Cela ferait partie d’un nouveau projet Televisa et Univisión, étant sans aucun doute l’une des histoires les plus attendues qu’ils représentent à la télévision.

La vérité est que le format des productions biographiques a été un succès ces dernières années, avec des productions qui remportent de grands prix à d’autres qui deviennent l’une des plus vues au monde.

Et suivant cette même ligne, le Mexique n’est pas loin, puisque récemment une biosérie de María Félix et Pedro Infante a été confirmée par Télévision.

A noter que concernant ce type de productions, le Mexique en a également profité pour montrer son talent avec le style biographique montrant la vie de José José, Jenni Rivera et Luis Miguel, ce dernier étant l’un des plus grands succès de Netflix au niveau mondial. .

C’est ainsi qu’il a été annoncé que la grande chaîne de télévision a confirmé qu’un de ses futurs projets implique une biosérie qui mettra en vedette ces deux icônes de la culture mexicaine.

Bien que Televisa n’ait pas divulgué plus de détails à cet égard, on sait que cette série fera partie d’un recueil de plus de 50 projets originaux que le réseau souhaite réaliser avec Univision pour créer sa propre plate-forme de streaming et rivaliser avec d’autres divertissements. lorsqu’il s’agit de médias numériques.

Nous savons que la création de contenu en espagnol implique la responsabilité de refléter notre identité et notre diversité culturelle à l’écran et nous le ferons en collaboration avec nos meilleurs créateurs », a déclaré Rafael Urbina, porte-parole d’Univisión.

Le projet vise à prendre forme au cours de la prochaine année 2022 non seulement dans un format de paiement mensuel, mais également avec des options gratuites pour les téléspectateurs.

Nous sommes convaincus que la force de Televisa réside dans son contenu et dans l’union de toutes ses plateformes, c’est pourquoi en 2022 nous nous engageons à créer une seule Televisa où toutes nos plateformes sont à votre disposition », a déclaré Juan Pablo Newman, vice-président. président des opérations et contenu.

En outre, comme le confirment les bioséries de María Félix et Pedro Infante, ils ont également montré d’autres projets considérés comme exclusifs à la plate-forme, tels que l’adaptation de l’œuvre « The Mischief of the Bad Girl » de l’écrivain péruvien Mario. Vargas Llosa.

Et comme si cela ne suffisait pas, Eugenio Derbez aura également sa propre section dédiée à ce nouveau projet, qui s’appellera « Canal Derbez » et ce sera un espace dans lequel le comédien et producteur créera leur propre contenu pour la plate-forme .