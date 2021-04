María Félix « La Doña », génie et figure à mort – El Sol de México

En un jour comme aujourd’hui, il y a 19 ans, le cinéma mexicain a perdu l’une de ses plus grandes figures: Maria Felix. Son image et son œuvre restent cependant latentes dans l’histoire de notre pays et, plus encore, dans le cœur des gens qui se souviennent d’elle avec admiration et affection.

C’est à cause d’une de ces choses étranges du destin que « La Doña » est décédée le même jour où elle avait 88 ans, parce qu’elle est née le 8 avril 1914, et décédé le même jour mais en 2002 alors qu’il dormait dans sa résidence de Polanco, à Mexico. Un infarctus du myocarde l’a laissée dans les bras de Morpheus pour toujours.

Propriétaire d’une personnalité débordante et d’un caractère fort, María de los Ángeles Félix Güereña, née à Álamos, Sonora, a haussé les sourcils et a dominé son environnement avec une confiance et une assurance étonnantes. Son talent et sa beauté saisissante ont rapidement fait d’elle une star d’envergure internationale et un symbole érotique du cinéma hispanophone.

C’était tout un personnage. Plus que María Félix, l’actrice a précisément interprété ce personnage créé à la perfection, forgeant sa légende depuis.

#noseaburra #leaunlibro #permanent campaign #diva était un adjectif créé pour María Félix, joueuse exotique, sauvage et triomphante des genres, personnage inimitable de #cinema #cinemexicano #cinefrances Soldadera, capitaine, madrota, femne fatale, dévorante. Fuentes, Fernández, Rodríguez, Gavaldón, Renoir, ses directeurs. Autour de lui bijoux, inceste, suicides, pouvoir. Il parlait toujours de son frère et «du doux parfum de l'inceste». On dit que sa secrétaire lesbienne s'est suicidée pour elle. Le père du mouvement gay mexicain (Juan Jacobo Hernández) a joué dans la pièce de Carlos Fuentes, qui l'a parodiée. Son dernier film aurait pu être réalisé par Hermosillo, mais son titre décrit sa légende: Eterno Esplendor. Aujourd'hui, c'est sa naissance et son anniversaire de mort #icono #botd #joyaza #mariafelix #festivalmix

Ils l’appelaient aussi María Bonita, en allusion à la mélodie que son mari d’alors, Agustín Lara, composait pour elle quand il lui chantait celle de « Souviens-toi d’Acapulco, María bonita, María del alma … »

17 ans se sont écoulés depuis sa disparition physique et ses films restent à une place très particulière dans le recueil de la cinématographie mondiale. Des titres tels que El peñón de las animas, Doña Bárbara, Enamorada, Hidden River, Maclovia, La déesse agenouillée, Tizoc et La cucaracha, entre autres, lui ont accordé le statut d’une grande figure de l’âge d’or du cinéma mexicain; mais aussi, il a tourné en Espagne, en Italie, en France, en Argentine et en Allemagne.

Elle était mariée à Negrete, d’ailleurs, comme avec Lara – comme nous l’avons déjà dit -, Enrique Álvarez et Alex Berger; il a eu un fils, l’acteur Enrique Álvarez Félix.

La légende de La Doña comprend également, bien sûr, un procès pour le grand héritage, qu’elle a laissé à son chauffeur et assistant personnel Luis Martínez de Anda; Cela a conduit son cadavre, enterré au panthéon français de La Piedad (CDMX), à être exhumé sur décision du tribunal lorsqu’un de ses frères soupçonnait que María Félix avait été assassinée. Génie et figure, jusqu’à la tombe.