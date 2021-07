María Felix, sur le travail aux États-Unis – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

María Félix est la plus grande icône du cinéma mexicain de tous les temps, et c’est parce que le talent incroyable, la personnalité incomparable et la beauté incontestable de La Doña ont fait d’elle une référence de notre pays dans le monde, pour cette raison elle continue à donner de quoi parler à nos jours.

C’est le cas d’une vidéo devenue virale dans laquelle María Bonita explique pourquoi elle n’a pas accepté de rôles dans des films américains et a préféré faire des films au Mexique et en Europe.

Dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux on peut voir la belle actrice assise dans un fauteuil et exprimer que, si elle n’a pas fait de films aux Etats-Unis, c’est parce qu’elle n’a jamais reçu d’offre intéressante comme elle “l’aurait voulu” en ce pays.

“Je ne suis pas allé faire des films américains, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu’ils ne m’ont pas proposé quelque chose d’aussi intéressant que je l’aurais voulu”

La doña a précisé que les propositions qu’elle recherchait, où elle avait de “grands rôles” ne lui venaient que du Mexique et d’Europe. C’est pourquoi il a passé sa vie entre notre pays et la France. « Ils m’ont proposé des slips, et je ne voulais pas de slips, parce que j’avais les grands rôles dans mon pays et en Europe. Et des petits bouts de papier, être indien là-bas, pas plus, je n’ai jamais aimé ça » @ maria.felix.official

