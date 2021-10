María Hernández (2e) aspire au titre à l’Estrella Damm Ladies Open

Le joueur argentin Madeleine Simmermacher, avec un total de 136 buts (8 sous le par) après un retour de 67 (-5) dans la journée de ce samedi, est le leader solitaire du Estrella Damm Dames Ouvertes, tournoi du Circuit Européen Professionnel Féminin (LET), qui se joue dans le domaine de Club de golf Terramar de Sitges (Barcelone).

Simmermacher, 25 ans et numéro 11 à l’Ordre du Mérite européen et qui la veille totalisait 69 tirs (-3), a réalisé une belle ronde avec trois birdies (trous 1, 4 et 8) et un bogey dans le 5 pour clôturer le premier tour deux sous le par.

Dans le second, elle sécurisait les paires pour enchaîner trois birdies d’affilée (trous 14, 15 et 16) pour clôturer avec 35 (3 down) et un total de 57 (-5) qui l’ont menée au sommet de la table. .

Derrière elle, à quatre coups, il y a trois joueuses emmenées par l’Espagnole Maria Hernandez, qui n’était qu’à trois coups du leader, mais un boguey au trou 9 (par 4 de 350 mètres), l’avant-dernier de la manche, lui laissait un tour de 70 (-2), le même que vendredi.

Avec elle se trouvent l’Ecossaise Kylie Henry, ce samedi avec un retour de 69 coups (-3) et la Finlandaise Krista Bakker, avec 70 (-2). Tous aspireront ce dimanche à la victoire finale.

Il convient de souligner le grand retour de l’Espagnole Laura Gómez de 69 coups (-3) et qui s’est retrouvée avec -4. Comme Hernández, un seul boguey sur le 17e trou (par 3 17 mètres) l’a privé de sa place parmi les trois premiers.

Parmi le reste des Espagnoles qui ont fait la coupe, Ana Peláez de Malaga totalise 145 coups (1 au-dessus du pair), Patricia Sanz de Madrid et Carmen Alonso de Valladolid (146 (+2) et Noemí Jiménez de Marbella, 148 (+4 ).

Pendant ce temps, la Slovène de 17 ans Pia Babnik, championne du Jabra Ladies Open, a réussi une ronde de 66 coups (6 birdies) pour 6 sous la normale, un nouveau record du parcours.

Au final, le cut s’est établi à un total de 148 coups (+4) avec 63 joueurs qui disputeront le tour final demain, dimanche.