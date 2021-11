María José, Emmanuel et Mijares se « réveillent » au Colosse de la Réforme

« Nous voici avec une énorme illusion, joie et passion, essayant de vous donner le bonheur qui vous a échappé pendant un an et demi. Essayant de recevoir votre joie dans nos cœurs et de vous donner toute la nôtre. Merci pour votre amour inconditionnel, pendant tant d’années, des spectacles, de la musique et du chant avec nous », a ajouté l’interprète de The Blue King.

Mijares a ajouté à ce message d’amour pour son public : « Nous avons passé un an et six mois sans nous voir, donc vous ne connaissez pas le grand désir, la grande émotion de pouvoir vous voir déjà présent ici, nous avons manqué vous beaucoup, vous ayant près, avec leurs applaudissements, leurs cris et ce qui se passe sur scène. C’est notre Auditorium numéro 59 », a-t-il déclaré.

Hier Maria Jose Il a également remercié l’opportunité de pouvoir à nouveau monter sur scène : « Je n’arrive pas à y croire ! Un an et demi plus tard nous sommes là… Bon, c’est comme le jeu des calamars, s’ils venaient au concert en novembre 12, ils sont allés au tour suivant, ils l’ont battu… nous l’avons battu, nous sommes là.

« Nous ne sommes pas seulement ici avec notre cœur en main car, même si nous ne sommes pas à 100% (dans la propriété), nous sommes ici (dans nos cœurs). Ils ont été si dévoués. Je suis vraiment très reconnaissant à vous tous qui étaient avec moi à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur La Voz », a déclaré La Josa.