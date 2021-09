María Mendiola de Baccara, connue pour la chanson “Yes Sir, I Can Boogie”, est décédée

Née à Madrid en 1952, Mendiola a commencé sa carrière professionnelle comme danseuse puis comme chorégraphe du ballet de la télévision espagnole, scène où elle a rencontré Mayte Mateos avec laquelle formé en 1977 la version originale de Baccara, bien que plus tard chacun d’eux ait continué la formation séparément.

Le couple Mendiola et Mateos n’a duré que quatre ans, mais ce temps a suffi pour récolter de grands succès, le plus important, surtout, celui qu’ils ont obtenu grâce à leur premier single Yes, Sir, I can boggie, qui est devenu numéro un dans le Royaume-Uni, un exploit que Julio Iglesias n’a réussi à répéter en termes de musiciens espagnols que des années plus tard.

Mais ils ont également atteint le sommet en Allemagne, Suède, France, Russie, où ils ont également connu une grande renommée, et même au Japon, et ont atteint le Guinness Book avec 25 millions d’exemplaires vendus, se classant parmi les dix chansons les plus vendues de l’histoire et traduit dans jusqu’à dix langues (espagnol, allemand, français, arabe, croate, russe, hongrois, italien, serbe et turc).

Son énorme succès s’est poursuivi jusqu’à ce jour, devenant l’hymne officieux de l’équipe de football écossais, chanté par ses fans dans les stades quelques instants avant les matchs, et même les membres de l’équipe eux-mêmes l’ont chanté également dans les vestiaires lorsque, après avoir battu la Serbie, ils ont réussi à se qualifier pour le Championnat d’Europe organisé cette année.