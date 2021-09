María Mendiola, membre du duo mythique Baccara, décède à 69 ans

in

MADRID, 11 sept. (EUROPA PRESS) –

La chanteuse du mythique duo Baccara, Maria Mendiola, est décédée ce samedi à Madrid à l’âge de 69 ans, comme le rapporte le compte Instagram officiel du duo musical.

L’artiste a représenté l’Espagne à l’Eurovision en 1978 et s’est fait connaître dans les années 70 avec sa compagne et amie Cristina Sevilla avec qui elle a formé le duo Baccara, atteignant le sommet des charts de l’époque.

“Comme c’est difficile pour moi de publier ça… Ma chère Maria, artiste merveilleuse, mais pour moi avant tout… Mon amie, elle nous a quittés aujourd’hui. Les mots ne peuvent sortir… Je ne peux que remercier tant d’amour pour la façon dont j’ai reçu pour sa part et lui dire ce que tant de fois j’ai eu l’occasion de lui dire dans la vie. Je t’aime », a publié Cristina Sevilla depuis le compte officiel du groupe sur Instagram.

Le chanteur, danseur et fondateur du duo Baccara a eu une grande répercussion avec des chansons comme “Yes Sir, I Can Boogie”, une chanson qui a atteint le numéro un absolu dans les charts britanniques – la première fois qu’une formation musicale espagnole l’avait atteint – – et qui s’est vendu à environ 25 millions d’exemplaires, ‘Sorry I’m Lady’, ou ‘Voulez Vous’, parmi beaucoup d’autres.