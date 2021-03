29/03/2021 à 11:22 CEST

La première édition du ‘Trail dels Barrancs’, en charge de l’ouverture de la ligue de course Sentiers Illa dels, s’est clôturée par la victoire de Joan Florit et Maria Pallicer, avec un temps de 2:45:15 et 3:21:46, respectivement.

L’événement, qui est parrainé par la Fundació Foment del Turisme de Menorca et la marque Sport HG, a rempli les routes de la municipalité d’Alaior d’athlètes, avec une arrivée colorée au centre sportif municipal.

A 8h30, les départs simultanés ont été donnés au centre sportif Alaior de 38 km, à Sant Tomàs, de 21 km, et à Torre den Galmés, de 15 km. Les sorties, qui ont été faites selon le protocole de sécurité strict, ont été données par groupes de 50 participants séparés par des cônes et avec une séparation d’une minute.

Dans les 38 kms, Joan Florit a donné le ton Dès la première foulée, s’éloignant d’un groupe de coureurs catalans, qui tentaient de suivre dans la foulée jusqu’au milieu de la course, l’Alaiorense a clôturé la victoire. Oriol Barbany (2:54:20) et Pau Galí (3:00:24) complètent le podium.

La la carrière féminine avait une charge émotionnelle plus forte avec une sortie dans laquelle Pallicer et Laia Díez se contrôlaient en attendant l’échec de l’autre. Ferreries en a profité pour, à Son Bou, briser l’égalité et partir seul vers la victoire. Laia Díez a essayé (3:27:07) mais n’a pas pu revenir et a terminé deuxième devant la ciutadellenca Mari Allès (3:41:46).

Dans les 21 km, Sergi Reurer a confirmé son statut de favori avec une carrerón (1:31:51) tandis qu’Ana Buenos a mis un rythme très fort depuis Sant Tomàs.

Chez les hommes, la Compagnie de Bienne (1:33:36) a tout essayé mais ce n’était pas suffisant et l’argent était suspendu devant Marc López Moll (1:35:36). Chez les femmes, Bueno n’a jamais trouvé de rivale et franchit la ligne d’arrivée à la première place devant Marga Roig (2:10:20) et Isabel Martín (2:10:54).

Dans les 15 kms, Javier Lorente et Jon Fernández ont partagé la première place en entrant dans le but avec un temps de 1:02:26. Enric Pons a terminé troisième avec 1:05:14. Chez les femmes, la victoire est revenue à Cati Vives (1:18:14), qui a terminé devant Mónica Bosch (1:19:48) et Maria Gelabert (1:20:15).

À la fin de la course, les trophées ont été remis lors d’une cérémonie en présence de José Luis Benejam, maire d’Alaior, Miquel Àngel Maria, ministre des Sports, Elena Costa, gérante de la Fundació Foment del Turisme de Menorca et Rafel Quintana, échevin de Sports d’Alaior.