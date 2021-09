María Patiño se souvient de Mila Ximénez trois mois après sa mort : “Je pense à vous tous les jours”

Nouvelles connexes

Ce jeudi 23 septembre, ils ont été comblés trois mois après le décès de Mila Ximénez, une perte douloureuse qui continue de choquer ceux qui l’ont connue. Il y a une semaine, c’était Jorge Javier Vazquez (51 ans) qui a publiquement exprimé qu’il ne faisait que penser au présentateur. Maintenant, il a été Maria Patiño (50) celui qui a été prononcé dans les réseaux sociaux pour préciser que la mémoire du sévillan restera à jamais.

“Trois mois, en pensant à toi tous les jours…”, a écrit María Patiño dans la matinée de ce vendredi 24 septembre sur son compte Twitter. Son message, qui en quelques minutes s’est rempli de ‘j’aime’ et a ému certains de ses followers, qui ont laissé des commentaires tels que : “C’est ainsi que sont les pertes, indélébiles et inoubliables”, “Eterna Mila”, ” Mila pour toujours ” ou ” Elle est avec nous d’une autre manière “. Certains utilisateurs ont cependant utilisé le tweet du collaborateur de Sálvame pour laisser des opinions contre le galicien.

Mais ce n’est pas la première fois que María Patiño se souvient de Mila Ximénez sur ses réseaux sociaux. Le jour même de son départ, la présentatrice de Socialite a dédié quelques jolis mots à son partenaire, via son compte Instagram. “Quand vous regardez dehors, vous nous verrez tous. Maintenant, vous faites face à un nouveau défi, une nouvelle vie. Je ne dis pas au revoir, je te remercie. Maintenant je me sens plus en sécurité, j’ai un bataillon d’anges. A bientôt, mon ami”, écrivait-il alors.

Trois mois, en pensant à toi tous les jours… – Maria patiño (@maria_patino) 24 septembre 2021

La belle amitié qui unissait les présentateurs a également été remarquée sur le petit écran. À plusieurs reprises, María Patiño a fait référence à Mila Ximénez, montrant que leur union sera éternelle.

“Je voudrais dire quelque chose. Mila a toujours été et continue d’être, c’est certain, une grande supportrice de ce programme. Les débuts de Socialité’ n’ont pas été faciles. Il n’y a pas eu un jour où elle n’a cessé de m’encourager à croire dans ce que cette équipe et celle que vous avez devant vous, passons à autre chose », a déclaré María Patiño dans l’espace qu’elle dirige le week-end, trois jours seulement après la mort du sévillan. De plus, en son nom, il a fait une promesse importante : «Pour toi je ferai ce que tu as toujours dit. Faites confiance à ce que je fais et faites-moi davantage confiance.”

Dans son émission, María Patiño a également raconté comment elle a vécu les derniers jours de Mila Ximénez, décédée après une longue bataille contre le cancer du poumon. “Il fallait garder le gars devant la télé et personne ne remarquait rien”, a déclaré la présentatrice, qui a décidé d’agir ainsi par respect pour la famille de son amie. “Ensuite, il y a eu le moment de vivre l’actualité”, a-t-il déclaré. « Le lendemain, vous vous rendez compte une réalité qui n’a pas de retour“il ajouta.

María Patiño et Mila Ximénez avec leurs compagnons de ‘Save me’ dans une image de fichier. Gtres

Bien que la douleur soit inévitable et que son décès ait été un moment de profonde tristesse. Patiño préfère garder les beaux souvenirs. “Maintenant quand je pense à elle je ne peux m’empêcher de rire de beaucoup de choses que nous avons vécues. Bien que je ne puisse me sentir orpheline que parce qu’elle me protégeait de beaucoup de choses », a déclaré María Patiño après la mort de Mila, qui a fait connaître sa maladie à travers l’écran Sálvame. tu n’oublieras jamais.

“Il restait cinq minutes pour terminer le programme (Socialité). Elle m’a dit : ‘Je veux te parler et je veux que tu sois calme.’ Elle m’a dit ce qu’on lui avait diagnostiqué. Protectrice et gardienne jusqu’à la fin . C’était Mila. Je ne pensais pas à elle. , je pensais toujours aux autres “, a déclaré à une occasion María Patiño, qui a maintenant montré une fois de plus que la mémoire du présentateur est éternelle.

