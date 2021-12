María Pombo, les figures de l’influenceuse qui ne se démode pas

Nouvelles connexes

27 ans, 2,2 millions de followers et 3 entreprises. Ces trois chiffres résument bien le succès de Maria Pombo (27 ans), qui sans avoir atteint la trentaine est devenue une référence à suivre pour un très grand nombre de personnes. Après avoir fait le grand saut vers le monde 2.0 en 2012, la Madrilène n’a plus grandi, s’installant dans le paysage numérique compliqué, dans lequel malgré sa jeunesse elle est plutôt une vétéran.

Un succès digne d’étude qui comme expliqué à LES ESPAGNOL Arantxa Pérez, directrice de l’agence Influgency, tient à sa proximité. « Vendre le naturel. Il a grandi dans les réseaux, a passé l’adolescence, la jeunesse, est tombé amoureux, s’est marié, a eu un enfant, a déménagé… « C’est, selon l’expert, ce qui fait que le public a tant d’acceptation envers María Pombo, car elle donne le sentiment que c’est une vie à laquelle tout le monde peut accéder. « Sa vie peut ressembler à une émission de téléréalité mais même si elle partage tout, C’est tellement normal que c’est ce qui accroche« , phrase.

Un véritable « crochet » car, comme le montre l’outil SocialBlade, l’année dernière, il a gagné plus d’un demi-million de followers. Une grande augmentation qui, selon les mots de Pérez, est due aux grands événements qu’il a vécus et partagés dans ses publications. « Des profils comme María grandissent quand il y a quelque chose dans sa vie qui est notoire, comme la naissance de son fils, les travaux de sa nouvelle maison, son mariage, le moment où il a rendu public sa maladie… Ce sont des moments où il a un grand pic d’augmentation de followers « .

Un succès retentissant que les marques ont apprécié, car à une époque où les budgets sont plus serrés qu’avant la pandémie, « les profils qui donnent une image positive des projets futurs » sont privilégiés, selon ce qu’ils disent d’Influgency. Deux qualités que Pombo a sans aucun doute.

Non seulement sur le plan personnel, dans lequel il a formé une famille avec Pablo Castellano (35), mais aussi chez le professionnel. « Avoir un plan de vie B au-delà d’Instagram est quelque chose que les abonnés et les marques perçoivent comme positif », révèle Arantxa, faisant référence aux entreprises de mode Name The Brand et Tipi Tent et au festival Suavefest, ses trois projets commerciaux.

L’un des grands attraits de María Pombo est son naturel. Gtres

C’est, selon l’expert, ce qui fait de María Pombo une influenceuse à succès, au point qu’elle possède l’un des caches les plus élevés. « Vous pouvez facturer de 4 500 à 6 500 euros par poste, dans cette bande », affirme-t-elle. Son secret est de projeter la qualité », ses photographies n’ont ni piège ni carton, elle les prend avec son mobile, cela donne un profil naturel et proche. María met un pull et le porte à cause de ça, parce que les gens ne perçoivent pas que c’est de la publicité, c’est très subtil. »

