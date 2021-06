Maria Sakkari arrache la place des huitièmes de finale à Elise Mertens

06/05/2021

Le 06/06/2021 à 04:30 CEST

Le joueur grec Maria sakkari, numéro 18 WTA et tête de série numéro 17, remportée en seizièmes de finale à Roland-Garros en deux heures et cinquante-sept minutes par 7-5, 6 (2) -7 (7) et 6-2 à Élise Mertens, joueuse de tennis belge, numéro 15 de la WTA et tête de série numéro 14. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les huitièmes de finale.

La joueuse de tennis belge a réussi à casser le service de sa rivale 3 fois, tandis que la joueuse grecque l’a réussi 6 fois. De plus, au premier service, Sakkari a eu une efficacité de 61%, 4 doubles fautes et a réalisé 59% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 66% et 4 doubles fautes, réussissant à remporter 57% des points au service.

En huitièmes de finale, Sakkari affrontera l’Américain Sofia kenin, numéro 5 et tête de série numéro 4, lundi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) 238 joueurs affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui dépassent les phases précédentes du championnat et ceux invités. De même, il se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue extérieure.