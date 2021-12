Maria Shriver et Arnold Schwarzenegger finalisent leur divorce

METTRE À JOUR: Plus de 10 ans après leur rupture publique, maria frisson et Arnold Schwarzenegger sont officiellement divorcés.

ET! News peut confirmer que l’ancien couple est divorcé après qu’un juge a approuvé leur jugement définitif en décembre 2021.

Selon des sources de TMZ, qui ont d’abord annoncé la nouvelle, le règlement de la propriété est confidentiel mais était à peu près divisé en deux.

ET! News a contacté l’avocat de Maria Laura Wasser et l’avocat d’Arnold Kristina Royce pour commentaire et n’a pas eu de réponse.

Il n’y a pas de retour pour maria frisson.

L’ancienne première dame de Californie a demandé le divorce de Arnold Schwarzenegger après 25 ans de mariage, E! Nouvelle confirmée vendredi. Le couple de pouvoir séparé a quatre enfants ensemble.

Shriver a cité les « différences irréconciliables » toujours humiliantes comme raison de la scission, mais hélas, à peu près tout le monde avec de l’électricité sait que ces deux petits mots sont chargés d’encore plus de sens que d’habitude.