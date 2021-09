Maria Sole Ferragamo présente la marque de bijoux à la Milan Design Week – WWD

in

MILAN — La passion de Maria Sole Ferragamo pour les bijoux a commencé alors qu’elle n’avait que neuf ans et sa mère lui a offert un kit pour créer des pièces en perles. “J’ai commencé à en fabriquer beaucoup et je les vendais à la plage”, a déclaré Ferragamo, l’un des enfants du président non exécutif de Salvatore Ferragamo, Leonardo Ferragamo.

Une beauté naturelle aux yeux bleus intenses et à l’allure sophistiquée, la jeune créatrice de bijoux – qui a créé la marque de bijoux durables So-le Studio à Londres en 2017 – a récemment installé son siège social dans une zone industrielle à Milan. À partir de là, elle conçoit et développe ses accessoires emblématiques, qu’elle fabrique en triant à la main les restes de cuir et de métal qu’elle s’approvisionne auprès de diverses entreprises de fabrication italiennes. Une sélection de ses créations fait partie d’une installation lors de la Milan Design Week à la galerie Rossana Orlandi Milano.

Diplômée en architecture de l’Université Politecnico de Milan, Maria Sole Ferragamo a réalisé très tôt qu’elle n’était pas faite pour se consacrer exclusivement à la phase de conception. « J’ai toujours ressenti ce besoin d’utiliser mes mains. J’aime l’expérience tactile; J’adore expérimenter avec des matériaux », a-t-elle déclaré. Pour cette raison, après l’obtention de son diplôme, elle a suivi sa passion et a déménagé à Londres pour suivre un master en conception de bijoux à Central Saint Martins.

Boucles d’oreilles de la collection de bijoux « Trucioli » de So-le Studio. Avec l’aimable autorisation de So-le Studio

Là, elle a développé les compétences nécessaires pour lancer sa marque de bijoux, qu’elle a lancée à partir d’une boutique temporaire à St. John’s Wood dans le nord de Londres, où la combinaison unique de la marque de sensibilité au design et d’expérimentation des matériaux a été rapidement appréciée. “J’ai commencé à recevoir tellement de demandes de ces femmes sophistiquées, principalement intéressées par l’art, qui trouvaient dans mes pièces quelque chose de spécial et d’inhabituel pour exalter aussi les tenues les plus minimales.”

Si l’upcycling est une grande tendance maintenant, lorsque Ferragamo a démarré son entreprise en 2017, c’était encore un peu une niche. Cependant, pour quelqu’un qui depuis l’enfance a toujours été exposé à la fois à l’artisanat et à la production industrielle, l’approche semblait naturelle.

Combinant « géométries urbaines et organiques », comme elle l’a expliqué, la créatrice utilise des restes de cuir qu’elle coupe, tord et virevolte pour créer des boucles d’oreilles, des colliers et des bracelets qui imitent les nuances et les textures des métaux.

En élargissant sa gamme, Ferragamo a récemment introduit l’utilisation de copeaux de laiton. “J’ai été vraiment fasciné par ces tas de copeaux de laiton en spirale qui étaient abandonnés dans une usine produisant des composants métalliques pour mes bijoux et je leur ai demandé si je pouvais utiliser ces déchets de production pour fabriquer de nouveaux bijoux”, a déclaré le designer, racontant l’histoire à l’origine de la naissance de la collection Trucioli, ou « copeaux » en anglais, composée de boucles d’oreilles uniques en laiton recouvertes d’or et peintes à la main avec de l’émail fluorescent.

So-le Studio, dont les créations sont disponibles sur la boutique en ligne de la marque, s’apprête à se lancer chez Browns le 13 septembre. Les prix moyens se situent autour de 250 euros.