María Sorté raconte comment elle a appris l’agression de son fils, Omar García Harfuch

“Non, c’était la chose la plus terrible, la chose la plus terrible quand je ne travaille pas, je suis très paresseux, mais un de mes enfants entre et me dit : ‘n’aie pas peur, Omar il a subi une attaque, mais n’ayez pas peur ‘et puis je m’arrête mais mes jambes tremblaient, j’allume la télé et commence à regarder, je ne pouvais pas y croire », se souvient-il.

“Ils ne m’ont toujours pas dit que ça allait, même les plus sceptiques savaient que c’était un miracle car le camion semblait se vider, il y avait des enregistrements d’armes qui se sont bloquées”, a-t-il ajouté.

Face à l’attaque qui a fait 19 détenus, membres présumés de la cellule criminelle du Cartel de Jalisco Nueva Generación, María a déclaré qu’elle était reconnaissante que son fils s’en soit bien sorti. Rappelons que le fonctionnaire a dû rester hospitalisé plusieurs jours.

«Moi, Maria, je ne peux que remercier Dieu beaucoup, parce que je lui ai demandé d’envoyer des anges autour de lui, parce que pour quelque chose ceux qui étaient après lui ont couru. Elle était couverte du sang du Christ, et c’était terrible, la frayeur je pense ne m’a pas dépassée, chaque nuit je dis : comment vas-tu, mon fils ? et tous les soirs les mêmes », a expliqué l’actrice.