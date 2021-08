María Teixidor, candidate à la présidence de la Ligue professionnelle féminine

08/04/2021 à 12:38 CEST

María Teixidor, ancienne directrice du Fútbol Club Barcelona, ​​fera partie des candidats à la présidence de la ligue de football professionnel féminin. Ce mardi le journal OK la place comme favorite pour ce poste, puisqu’elle serait la candidate officielle de la CSD.

Le journal SPORT a confirmé que L’option de la première femme à faire partie du conseil d’administration de l’équipe du Barça et responsable de la section football féminin, existe et ne peut être niée. Une autre chose très différente est que c’est le favori. D’abord parce que les clubs ignorent que cette option est possible et aussi parce que n’importe qui peut briguer cette présidence.

Le CSD a voulu clarifier les informations qui placent María Teixidor parmi ses propositions. Dans un communiqué, il précise que «n’a pas de candidate appropriée ou de candidate pour présider la future ligue féminine. Le CSD a toujours insisté pour que le nom de la future présidente ou présidente de la ligue féminine fasse l’objet d’un accord entre les clubs qui composera la ligue et n’a que discrètement exprimé que nous jugeons approprié que la ligue soit présidée par une femme & rdquor ;.

Mais avant le processus électoral, les statuts convenus avec la CSD doivent être approuvés. Il s’agit de la dernière procédure pour la ligue professionnelle féminine de première division à atteindre cette condition à toutes fins utiles. Une fois ces Statuts enregistrés et approuvés par le Conseil d’Administration du CSD, tout commencera à avancer de manière plus accélérée. Quelque chose, comme l’a appris le journal SPORT, pourrait être imminent et être réalisé dans les semaines à venir.

Car ce qui suit sera déjà l’appel aux élections pour l’élection de la présidente qui dirige l’association de football féminin et où Teixidor choisira comme tout autre candidat qui veut se présenter.

Un CSD qui va jouer un rôle très actif dans ce démarrage de la nouvelle ligue professionnelle féminine. L’organisme public protégera le processus en plus de financer le démarrage de l’infrastructure de l’employeur afin que cela ne représente pas une charge pour les clubs. Il y aura aussi une deuxième ligne d’aide du CSD aux clubs en termes d’investissement : terrains, adaptation pour la nouvelle compétition. Environ 16 millions d’euros en trois ans.

La prochaine étape sera l’accord de coordination avec la RFEF conformément à la loi sur le sport elle-même. Le CSD contribuera à faire aboutir cet accord et où seront établis les accords de l’une des deux organisations. Un accord qui réglemente des aspects tels que le calendrier sportif, les promotions et les rétrogradations ; l’arbitrage sportif, la composition et le fonctionnement des instances disciplinaires ou le nombre de joueurs étrangers. Bien qu’il n’y ait pas de date limite pour sa signature, l’intention est qu’elle se produise le plus tôt possible.

Mais Si quelque chose est clair, c’est que cette première saison 2021-2022 l’organisation de la compétition sera la RFEF par délégation et en raison des moments serrés dans lesquels nous nous trouvons. Ce sera dans cet accord que cette situation exceptionnelle se reflétera lors de la première campagne. Dès la saison 2022-2023, ce sera la Ligue qui organisera la compétition. Cela explique que le tirage au sort a déjà été effectué et que le calendrier de cette saison imminente est défini.

Un autre problème à résoudre à court et moyen terme est celui de l’audiovisuel. À l’heure actuelle, il existe un groupe de clubs tels que le Real Madrid, l’Athletic, le Madrid Club de Fútbol, ​​Barcelone et le Madrid Club de Fútbol qui ne font pas partie de l’accord signé par l’Association des clubs avec Mediapro.

La transformation en Ligue professionnelle implique que cette gestion reste entre les mains de la Ligue comme le stipule également la modification de l’Arrêté Royal de Ventes Centralisées du 14 juillet dernier et qui se lit comme suit : « A compter de ladite déclaration, l’organisation acquerra le statut de l’entité organisatrice. Ligue professionnelle qui est créée à cet effet. “Gestion que la ligue peut faire directement et non par l’intermédiaire d’une société extérieure comme c’était l’idée initiale. A court et moyen terme, la répartition de ces revenus doit s’articuler dans le même arrêté royal de vente centralisée qui réglemente la répartition des droits télévisés du football masculin.