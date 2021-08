María Vicente est seizième de l’heptathlon après deux tests

L’étude a examiné les rapports de 1 734 présentant des symptômes de Covid-19 et testés positifs pour Covid-19 entre septembre 2020 et février 2021. (Photo avec l’aimable autorisation : IE) Les enfants présentant des symptômes de Covid-19 se rétablissent généralement après six jours, tandis que le nombre de ceux qui continuent de présenter des symptômes […] More