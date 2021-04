María Vicente s’approche de Tokyo sur le coup d’un record

26/04/2021 à 11:40 CEST

Il vit sa première année en tant que U23 et, par conséquent, se qualifier pour ses premiers Jeux Olympiques serait plus un prix qu’une exigence, mais Maria Vicente continue d’accélérer dans la course à Tokyo avec un coup record.

D’un enregistrement à l’autre, il en compte déjà 57 répartis entre les sous-14 et les catégories absolues. Dimanche dernier, en Italie, il a établi un nouveau record espagnol d’heptathlon. Il est passé à 6304 points lors de sa première en extérieur en 2021.

Le comptable récompense la décision qu’il a prise il y a des mois de s’installer à Saint-Sébastien pour se former sous les ordres de Ramon Cid et donnez un coup de pouce à votre carrière.

“Pour sa première belle opportunité d’accumuler de très bons points pour sa qualification olympique, il a brillé comme jamais auparavant dans le XXXII Multistars-Zernieri Acciai Trophy, remportant une victoire importante qui compte et beaucoup pour le classement mondial d’athlétisme”, a souligné le Réelle Fédération espagnole d’athlétisme (RFEA) après la dernière grande exposition du Catalan.

A 20 ans, Maria Vicente c’est la grande valeur future de l’athlétisme espagnol. En Italie, il a battu son précédent record d’Espagne de 6 115 points, réalisé il y a deux ans au Championnat d’Europe Boras, où il a remporté le titre continental U-20.

Les 6304 points récents font d’elle la meilleure détentrice du record d’Espagne de l’histoire des moins de 23 ans et la placent comme la leader européenne de l’année dans cette catégorie, deuxième du classement mondial absolu de 2021, derrière la Colombienne. Evelis Aguilar, qui domine la table avec 6 346 unités.

Maria Vicente il continue à se perfectionner dans pratiquement toutes les disciplines, en assistant au partiel obtenu à Lana.

Le 13,62 au 100 m haies équivaut à son record personnel en quatre nages. Le 177 de hauteur est sa marque personnelle, tout comme le 12,77 de poids. Avec 24,02 au 200 m, il a clôturé la première journée en troisième position provisoire, mais il a terminé la journée de dimanche en grand avec 6,41 de longueur (record personnel dans un combiné), 47,83 en javelot (record personnel) et 2: 18,60 en 800 mètres.

Cela montre également qu’il n’a pas de toit. En moins de trois ans, le record national absolu est passé de 5905 points de Carmen RamoSa ces 6 304 qui le rapprochent de l’épreuve olympique cet été.

En plein air, cependant, il propose sa meilleure version derrière une piste intérieure douce-amère. Il a remporté le titre national de pentathlon avec un record national de 4 501 points, ce qui est un peu en deçà de ses aspirations. Il a reconnu qu’il s’attendait à «plus».

À Gallur (Madrid), il n’a pas trouvé cela plus dans le test de longueur car son premier grand saut – environ 6,50 mètres – a été effacé par erreur avant d’être mesuré. Il a dû se contenter de la médaille de bronze, décentré par cet incident et quelque peu diminué par une petite blessure au pied due à une mauvaise position sur le battement.

Tout cela est corrigé et oublié. Son nouveau record personnel en extérieur et le nouveau record d’heptathlon de l’Espagne lui permettent de rêver à Tokyo.

Il n’est qu’à 116 unités du minimum -6 420- requis par la RFEA pour participer aux Jeux Olympiques, bien qu’il puisse entrer par le biais du classement mondial. La liste sera mise à jour mercredi prochain et María Vicente fera un grand saut.