Maria Xiao : Une pelle, une vie

Dans ma maison ils ne parlaient de rien d’autre et je dormais avec la pelle à côté, imaginez & rdquor ;. Les parents de Maria Xiao Ils étaient des joueurs de tennis de table jusqu’au début des années 90 et plus tard ils ont déménagé en Espagne pour agir comme entraîneurs. Elle, fille unique, « les a accompagnés partout et jusqu’à mes vingt ans, je l’avoue, je ne me suis pas vraiment impliquée dans ce sport. Il a joué pour jouer. Que s’est-il passé? Que j’aimais l’adrénaline de la compétition. Je voulais gagner, gagner et gagner & rdquor ;. Et c’est ainsi qu’il est venu Marie représenter l’Espagne aux JO de Tokyo, « un vrai rêve & rdquor ;, selon ses propres termes. Cette femme, qui est une fusion d’Orient et d’Occident, dit que « ma mentalité est plus chinoise qu’espagnole. Dans le sport et dans tout dans la vie, j’ai une profonde compréhension que je dois toujours travailler plus dur que les autres. C’est le seul moyen d’obtenir des choses & rdquor ;.

Il a travaillé dur pour être à Tokyo et là, sans le chercher, il est devenu un personnage médiatique au-delà de la pelle. Ninguneada dans le titre d’un média (« Le point de Pedri contre un olympien espagnol & rdquor;) après un match avec les Blaugrana l’a fait réagir et s’est présentée: » L’olympienne c’est moi et je m’appelle Maria Xiao & rdquor ;. Cela « m’a un peu dérangé car c’était facile pour eux de découvrir qui il était sur Internet. Mais la lecture positive, c’est que c’est ainsi qu’on a donné de la visibilité au ping pong& rdquor;, assure-t-il avec le sourire. Dani Olmo et Eric Garcia Ils ont également participé à ce match et le joueur était très excité, car « J’aime le football et je suis très culé. Ce dimanche j’ai acheté des billets et j’irai avec mon cousin au Camp Nou. Vous devez soutenir l’équipe en ce moment. Je sais à quel point c’est grave quand les choses ne vont pas bien & rdquor ;.

Au village olympique, il a eu l’occasion de rencontrer un autre Blaugrana, Pau Gasol, qu’« il m’a vu jouer à un jeu, nous nous sommes croisés et il est venu me chercher pour me féliciter. J’ai beaucoup merdé ! Il est le numéro un mais le gars le plus simple et le plus humble du monde. Galia Dvorak et moi lui avons donné une pelle pour se souvenir de nous & rdquor ;.

En tant que porte-drapeau d’un sport minoritaire, Maria Xiao réclame « un peu plus de visibilité, même si nous sommes conscients qu’il faut faire mieux et gagner & rdquor ;. Elle n’a pas eu de problèmes d’égalité « au niveau sportif, mais elle a un salaire. Nous travaillons les mêmes hommes et femmes, nous consacrons les mêmes heures, mais la différence de salaire est abyssale & rdquor ;.

