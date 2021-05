Mariage à la porte? ‘Canelo’ Álvarez parle de ses projets avec Fernanda Gómez

Lors de l’interview pour le programme Despierta América, Álvarez a commenté: «c’est très personnel, et comme vous le savez, j’ai toujours aimé laisser tout parler de ma vie professionnelle, et si c’est vrai ou non, ils verront et ils le sauront sûrement, vous êtes chargé de le savoir bientôt, ne vous inquiétez pas ».

Évitant de révéler plus de détails sur sa vie amoureuse, le boxeur s’est également exprimé sur les rumeurs selon lesquelles Luis Miguel célébrait sa dernière victoire sur le ring avec lui.

Saúl “Canelo” Álvarez et Fernanda Gómez (Instagram / fernandagmtz)

“Il était mon frère à cette soirée et ils l’ont tous confondu avec Luis Miguel, la vérité est que non, je ne lui ai pas parlé depuis un moment … il va à ses occupations”, a-t-il expliqué.

Sans vouloir parler de sa vie amoureuse, ce sera dans quelques jours que les spéculations sur son mariage avec la mère d’une de ses filles seront finalement confirmées ou démenties.