Mariage au fusil de chasse: Josh Duhamel sur Jennifer Lopez a l’air impeccable pendant qu’il transpire sur le plateau

Comme l’a souligné Josh Duhamel, Jennifer Lopez a toujours l’air impeccable, qu’il s’agisse d’un film à gros budget, d’une série télévisée ou des médias sociaux. En ce qui concerne sa personnalité publique, l’artiste est toujours au fait de son regard de la tête aux pieds. Dans les rares moments personnels, Lopez a toujours l’air impeccable sans maquillage et dans des sueurs confortables. Mais Duhamel n’est pas trop mal pour lui-même, comme on le voit dans ses diverses apparitions au cinéma et à la télévision.