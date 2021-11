Mariage, bébés, musique ? Ce que signifie vraiment libérer Britney Spears

Mais alors que techniquement toutes les balles sont de retour dans son camp maintenant, de nombreux éléments de la vie de Britney Spears ne sont pas aussi sexy que d’imaginer ce qu’elle portera le jour de son mariage.

« Ce qui commence vraiment à se produire », dit Arminak, « ce sont des choses comme des contrats, des baux qui doivent être transférés à son propre nom et non à celui de son père et non de ses conservateurs. Ce sont les petits détails, [such as] où si elle a une femme de chambre, maintenant la tutelle ne va pas payer cette femme de chambre, elle va devoir payer cette femme de chambre. Ce sont des choses comme ça qui doivent arriver, ces petits détails. Et elle y est depuis 13 ans, donc ça va prendre un peu de temps « pour tout régler.

Pendant ce temps, sa situation – une femme adulte gagnant des millions de dollars en enregistrant et en parcourant le monde et partageant la garde de ses deux enfants, tout en étant considérée simultanément incapable de s’occuper d’elle-même – n’a presque aucun parallèle direct en ce qui concerne la prédiction de ce qui se passera exactement ensuite.

Avant la décision, Roshan a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de précédents pour simplement débrancher une tutelle sans que des preuves soient présentées par le côté du conservateur (c’est-à-dire Jamie), ou ordonner une évaluation psychologique pour le consertee. Spears a déclaré au tribunal en juin qu’elle avait déjà subi de nombreuses évaluations et qu’elle ne voulait pas se soumettre à une autre.

Quand juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles Brenda penny a statué le 12 novembre que « à compter d’aujourd’hui, la tutelle de Britney Jean Spears, la personne et la succession, est par la présente résiliée », elle n’a pas requis d’évaluation médicale.