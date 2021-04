Mariage de Meghan Markle: la duchesse a critiqué pour des commentaires incorrects «  Nous avons payé pour cela!  » | Royal | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, a déclaré que personne ne savait que le couple avait partagé ses vœux personnels pour « juste nous deux » avant leur mariage très attendu à Windsor le 19 mai 2018. On pensait que cela n’aurait pas pu être une cérémonie légale car elle manquait. témoins et un lieu enregistré, et était plutôt susceptible d’avoir été un échange informel de vœux. La contributrice royale Victoria Murphy a expliqué pourquoi Meghan avait fait ces commentaires.

S’adressant à Palace Confidential sur MailPlus, Mme Murphy a déclaré: « Ils se sont définitivement mariés le 19 mai.

« Mais je pense que la raison pour laquelle Meghan a choisi de faire les commentaires de la manière dont elle l’a fait est moins claire. »

La journaliste Charlotte Griffiths a ajouté: « Je pense que ce que cela montrait vraiment, ce sont les aspects juridiques mis à part, elle veut juste que nous sachions qu’elle n’a pas apprécié le mariage principal que nous avons tous vu et payé et couvert d’éloges et d’affection et attendons avec impatience. Nous, le public.

«Elle ne vous accordait pas autant de valeur que sa personnalité personnelle et bien que ce soit d’une manière très douce et touchante, c’est un peu méchant pour le reste d’entre nous qui se souciait vraiment de ce jour-là et avouons-le, payé pour cela.

L’archevêque de Cantorbéry a depuis répondu pour la première fois à la remarque de la duchesse de Sussex selon laquelle elle s’était mariée trois jours avant son grand mariage royal.

Dans une interview avec la Repubblica, M. Welby a été interrogé sur ce qui s’est passé et il a dit que le mariage légal avait lieu le samedi, ajoutant: « Mais je ne dirai pas ce qui s’est passé lors d’autres réunions. »

L’archevêque a déclaré au journal italien: «Si l’un de vous parle jamais à un prêtre, vous vous attendez à ce qu’il garde ce discours confidentiel.

«Peu importe à qui je parle. J’ai eu un certain nombre de réunions privées et pastorales avec le duc et la duchesse avant le mariage.

« Le mariage légal a eu lieu le samedi. J’ai signé le certificat de mariage, qui est un document légal, et j’aurais commis une infraction pénale grave si je l’avais signé en sachant qu’il était faux. »

Au cours de l’interview, Meghan a déclaré à Winfrey: «Vous savez, trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés.

« Personne ne le sait, mais nous avons appelé l’archevêque et nous avons juste dit: » Regardez, cette chose, ce spectacle, c’est pour le monde, mais nous voulons notre union entre nous « . »

Elle a dit que les vœux qu’ils ont formulés sont « juste nous deux dans notre arrière-cour avec l’archevêque de Canterbury ».

Harry et Meghan ont dit que c’était « juste nous trois ».

Les commentaires de M. Welby interviennent après que l’ancien responsable qui a délivré la licence pour le mariage des Sussex a déclaré que Meghan était « clairement mal informée ».

Stephen Borton, l’ancien chef du bureau de la faculté, a déclaré au Sun que Meghan « est manifestement confuse et clairement mal informée ».

« Ils ne se sont pas mariés trois jours plus tôt devant l’archevêque de Cantorbéry », a-t-il déclaré.

«La licence spéciale que j’ai aidé à rédiger leur a permis de se marier à la chapelle St George de Windsor et ce qui s’est passé le 19 mai 2018 et a été vu par des millions de personnes dans le monde était le mariage officiel reconnu par l’Église d’Angleterre et la loi.

«Ce que je soupçonne qu’ils ont fait, c’est échanger quelques vœux simples qu’ils avaient peut-être écrits eux-mêmes, et qui est à la mode, et dire que devant l’archevêque ou, plus probablement, c’était une simple répétition.