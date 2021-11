Mariage en route ! Britney Spears le planifie enfin

Britney Spears après sa libération Elle prépare déjà son mariage ! | Instagram

La célèbre chanteuse Britney Spears et son partenaire Sam Asghari ont annoncé leurs fiançailles le 12 septembre, lorsque le chanteur Il était encore sous la tutelle de son père, alors maintenant tout va changer et pour le mieux.

Après avoir retrouvé sa liberté, Britney Spears la prépare déjà mariage avec Sam Asghari pour cette raison, il a été dit que le chanteur cherchait déjà l’endroit idéal pour célébrer la cérémonie et bien qu’ils aient déjà visité certains endroits, aucun ne les convainc.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le couple a annoncé ses fiançailles le 12 septembre, alors qu’elle était encore sous la tutelle de son père et qu’ils accomplissent ce que leur publication a déclaré, se marient dès que possible, et ce sera dans un assez petit et privé la cérémonie.

De son côté, le petit-ami du « Princesse de la pop« Il a déclaré que le mariage aurait lieu tôt ou tard, cependant, il a également déclaré qu’il avait laissé tous les préparatifs à sa fiancée, afin que tout soit à son goût.

Cela dépend d’elle. Maintenant, c’est lui qui porte le pantalon ! », a-t-il commenté en plaisantant.

Entre autres détails, il a annoncé que Britney racontera toute son histoire et ne sera ni plus ni moins qu’Oprah Winfrey, la brillante intervieweuse qui a révélé de grands secrets de la célèbre.

Après avoir exprimé que Britney est celle qui décide tout du mariage, bien qu’il ait annoncé que si cela ne tenait qu’à lui, il aurait le plus grand mariage du monde, puisqu’il a dû attendre longtemps pour que ce moment arrive.

Elle a également raconté comment elle se sentait après avoir été libérée de la tutelle de son père, qui a duré plus de 10 ans en raison de graves problèmes qu’elle a eus devant la presse.

Elle va très bien, je vais très bien, c’est le moment le plus heureux de notre vie ».

Britney elle-même a annoncé que son petit ami avait fait ce que personne n’avait osé faire pour elle, et maintenant ils traversent une période très douce et heureuse, l’une des plus heureuses de leur vie.

A partir de maintenant, ce sera incroyable. Est le paradis ».

Rappelons que le 3 janvier de cette même année, la chanteuse a été hospitalisée pour des problèmes liés à la garde de ses enfants.

Par la suite, un tribunal de Los Angeles a accordé une tutelle temporaire au père de la princesse de la pop.

Depuis lors et jusqu’à la semaine dernière, M. Jamie Spears est celui qui a tout décidé de la vie de sa fille, mais c’est un juge qui a déterminé que Britney Spears avait réussi à mettre fin à sa tutelle et à être libre.