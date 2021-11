Mariage en vogue : les tendances de la saison des mariages

The Beautiful Fall de Shehla Khan a des silhouettes indiennes et indo-occidentales durables dans la nature et conçues pour la mariée du nouvel âge.

Par Reya Mehrotra

Les créateurs parlent de leurs collections mariage 2021, mettent en lumière les tendances et proposent des astuces pour se démarquer le jour J.

SAROJ JALAN

La collection

La collection « Indu » de Saroj Jalan tisse l’histoire et l’héritage indiens pour les mariées indiennes modernes, libres d’esprit mais enracinées. Il a été inspiré des femmes Banjara et des peintures d’Alphonso Mucha. uvres d’art de surface, technique de nouage Shibori, ameublement en macramé et Kalamkari, techniques de peinture à la main ont été incorporées

Principales tendances

Les lehengas rouges et les couleurs telles que le vert, l’orange, le bleu et le rose sont de retourLe design minimaliste est la voie à suivreCorsets, tissus tranchants et sculptés pour donner un look audacieux mais glamour

La gamme

Volumes ajustés ou aromatisés comprenant des saris, des lehengas superposés, des robes à plusieurs niveaux, des vestes

Les accessoires indispensables

Les tenues parlent de sa personnalité et donc, beaucoup de mariés portent des baskets à leurs mariages, ce qui est génial

Astuces rapides

Pantalon et costume brodés ou vestes longues avec pantalon étroit pour demoiselles d’honneur Maquillage minimaliste et doux

GAURAV GUPTA

La collection

La collection de Gaurav Gupta est inspirée de la mythologie grecque et du coucher de soleil mystique. Il explore une palette de couleurs multiples avec une construction en trois dimensions pour les hommes et une gamme de robes, de robes et de robes de sari aux couleurs du coucher du soleil, du crépuscule, du crépuscule et de l’aube, etc.

Principales tendances

Les couples sont plus expérimentaux et veulent une tenue tendance

La gamme

Smokings, bandhgalas à la pointe de la technologie, tailleurs-pantalons pour hommesRobes de cocktail à paillettes, robes de sirène, sari-lehengas, lehengas pour femmesLes matériaux utilisés comprennent le crêpe de soie, l’organza, le dupion de soie, les georgettes de soie, le satin, etc.

Les accessoires indispensables

Un maquillage minimaliste pour une tenue stylisée et une combinaison de cheveux balayés sur le côté ou d’un chignon haut élégant et d’un maquillage naturel avec des lèvres nude garde l’apparence générale de la mariée équilibrée

KUNAL RAWAL

La collection

La collection de Kunal Rawal s’inspire de « Bonnie & Clyde ». La collection avant-gardiste de vêtements pour hommes fait partie de la mode de luxe contemporaine indienne. Rawal dit qu’il vise à libérer sa clientèle de toutes les restrictions auxquelles la mode masculine traditionnelle est habituée

Principales tendances

2021 est une année de confort, de personnalisation et de personnalisation, et les hommes recherchent des pièces personnalisées uniques faites à la main Des tissus confortables ou des silhouettes axées sur le confort et des pièces séparées polyvalentes qui peuvent être réutilisées seront également une grande tendanceDes pièces qui ont fière allure de près comme les mariages deviennent plus petits et certains passent aux plateformes numériques

La gamme

Des couleurs comme l’olive, le vin profond, les charbons profonds et la sarcelle ont été utilisées. Le citron est une teinte pastel forte qui a été récemment introduite dans la palette Ivoire et crèmes, menthes blanchâtres, roses blanchâtres, tons militaires dans les vêtements d’occasionCollection polyvalente allant du traditionnel profondément enraciné au luxe moderne

Les accessoires indispensables

Un turban aux couleurs pop ou une dupatta richement colorée et embellie Des vestes embellies à associer avec des sherwanis

Astuces rapides

Optez pour des modèles avec des motifs plus petits et des monochromes à associer et à relooker avec d’autres vêtements.

MALHOTRA MANISH

La collection

La collection couture nuptiale 2021 de Manish Malhotra « Nooraniyat », qui a été présentée lors de la 8e édition du Vogue Wedding Show, voyage à travers une palette variée de tissus, de couleurs et de silhouettes qui oscillent entre les tenues de l’ancien monde et le répertoire moderne. Malhotra déclare : « La collection est développée sur l’éthique de la tradition, mais influencée par le présent, le nouveau monde. Une collection qui correspond fermement aux préférences induites par la pandémie, mais également liée à notre esthétique et à nos fidèles »

Principales tendances

Pour les mariées, les lehengas rouges ne seront jamais démodés, mais les pastels, les tons neutres obtiennent leur juste part des feux de la rampe. maquillage des yeux lourd

La gamme

Vaste avec des kalidars, lehengas, robes, vestes, shararas, kurtas, palazzos, dupattas et chemisiers qui s’adaptent à diverses palettes et occasionsSorbet et blush nuances de rose vif, lilas, gris-bleu, beige-or, bleu poudre et or-argent métallique, parmi beaucoup d’autresDes pièces brodées à des silhouettes bicolores aux couleurs contrastées Des matériaux, des silhouettes et des motifs avant-gardistes dans des vestes surdimensionnées, des lehengas à couleurs contrastées et des robes sculptées

Les accessoires indispensables

Bijoux en or, diamants ou pierres précieuses comme les rubis, les émeraudes et les perles russes et zambiennes

Astuces rapides

Des yeux charbonneux dans des tons terreux avec un eye-liner ailé audacieux et un bon surligneur et des lèvres neutresRéécrivez l’idée du design, qui n’est pas lié à un fil similaire d’uniformitéChaque vêtement propose une expression visuelle nouvelle et individuelle et explore la possibilité d’un monologue libre, établissant ainsi une connexion perspicace avec le porteur

Shehla Khan

La collection

The Beautiful Fall de Shehla Khan a des silhouettes indiennes et indo-occidentales durables dans la nature et conçues pour la mariée du nouvel âge. La collection peut être portée aussi bien pour les mariages que pour les cocktails et les réceptions. Il peut être augmenté ou réduit selon la préférence

Principales tendances

Mode durable qui peut être recyclée et réutiliséeInfusion de tous types de couleurs à l’exception du noir pour les vêtements de mariée

La gamme

Vêtements de mariée personnalisables dans les styles indien et indo-occidental

Astuces rapides

Peau douce et éclatante de rosée avec un peu de drame sur les yeux ou les lèvresRobe selon le thème et la destination du mariageTenues minimalistes et réutilisables pour les demoiselles d’honneur et les invités

Shyamal & Bhumika

La collection

La collection, photographiée au temple Modhera Sun et à son puits à marches, associe sa signature romantique aux silhouettes indiennes. Des techniques de broderie anciennes, des silhouettes inspirées de la tradition et des tissus tissés à la main durables ont été utilisés tout en gardant à l’esprit l’esthétique moderne de la mariée indienne mondiale.

Principales tendances

Des silhouettes indiennes aux pastels sourds ou aux couleurs traditionnelles frappantesChemisiers amusants avec des détails romantiques dans les manches, des techniques de broderie anciennes, des lehengas accentués, des voiles de conte de fées et des dupattasDes nuances pastel aux côtés des rouges traditionnels, les émeraudes ont été à la mode

La gamme

Mélange de tons moyens vintage, de tons de bijoux, de pastels indiens sourds et de rouges classiques, de vin riche, de jaune ocre, etc. Soies matka, soies brutes, crêpe de Chine, tissus de tulle transparent utilisés avec des silhouettes comme des manches exagérées, des lehengas à panneaux balayant le sol, dramatique voiles et ourlets traînants, jupes en biais, etc.

Astuces rapides

Compléter les tenues de la famille avec les mariés afin qu’ils ne dominent pas le couple

AMRAPALI

La collection

La collection Amrapali est une ode à l’héritage de l’Inde avec une touche éclectique moderne. L’idée de la collection est de rendre les bijoux plus fonctionnels, utiles et accommodants et qui peuvent également être portés après le mariage.

Principales tendances

Les styles sont devenus plus personnalisésLes pièces de déclaration superposées ou les grandes pièces de déclaration audacieuses sont toujours une chose

La gamme

Haute joaillerie composée de pièces uniques réalisées à partir de grosses pierres précieuses raresPièces convertibles pouvant être transformées et portées sous de multiples formes

Les accessoires indispensables

Des pièces de déclaration plus grandes et plus audacieuses qui se démarquentGrandes bagues de cocktail rock

Astuces rapides

Des pièces colorées et ludiques qui peuvent être expérimentées pour les demoiselles d’honneurUn mélange de look bohème ou traditionnel ou mixteDes bijoux qui peuvent également être utilisés après le mariage

AMIT AGGARWAL

La collection

La collection « Euphor » d’Amit Aggarwal est « l’exploration du temps dans un état mental ». Il explore l’équilibre thérapeutique des plantes et la collection s’inspire largement de revues scientifiques qui décrivent les effets physiologiques de la nature sur la santé humaine. « Euphor » est imprimé sur du tissu décoré à la main et utilise des cordons métalliques moulés pour créer des motifs organiques

Principales tendances

Alors que les fonctions sont maintenant plus intimes, les couples investissent dans les souvenirs et les sentiments et les vêtements sont en grande partie Couleurs audacieuses, silhouettes et textures faciles pour les demoiselles d’honneur de la gammeCouleurs vibrantes comme le blush lisianthus, le fuchsia, la menthe, l’émeraude et le camella qui suscitent l’espoir, la joie et un sentiment de célébrationLehengas, saris et capes qui utilisent des cordons métalliques moulés pour créer des motifs organiques

Astuces rapides

Le maquillage doit être minimal et sans effort pour renforcer l’esprit inhérent de la mariéeChoisissez des ensembles légers, sans tracas et résistants à l’écrasement avec une qualité et un savoir-faire qui peuvent être réutilisés plus tard

Falguni Shane Paon

La collection

La collection de mariage de Falguni Shane Peacock « Mon Amour Jag Niwas » pour les mariés célèbre l’amour éternel. Il s’inspire du palais aquatique de Jag Niwas, maintenant connu sous le nom de Taj Lake Palace, et de sa riche flore et faune au milieu du lac Pichola à Udaipur. Les vêtements du marié et de la mariée sont royaux et subtils, mais font une déclaration. Les sherwanis signature se déclinent en broderie ton sur ton et en bijoux élaborés ou en saafa traditionnelle ou en dupatta

Principales tendances

Le minimalisme n’est plus à l’ordre du jour pour les mariés et les mariésLe rouge classique est revenu au style et dans une variété de nuances et de teintes dans la couleur primaire comme le rouge cramoisi, le pavot vaillant, etc., tandis que les tons froids, pastels et neutres sont toujours en demande pour d’autres fonctions de mariage telles que Mehendi, Sangeet, etc.

La gamme

Saafas, sherwanis et bundis à thème royal et royal pour les mariés dans une variété de couleurs et de silhouettes thème équilibré avec des teintes estivales fraîches et légères d’ivoire et de pastel, et des teintes de mariée traditionnellement classiques de rouges profonds et dorés

Les accessoires indispensables

Saafa ou une dupattaVeste Bundi/NehruBijoux homme

Astuces rapides

Associez le sherwani à un bundi et/ou un saafaPour les mariées, le maquillage doit aller en fonction du thème des cérémonies et de la tenue

