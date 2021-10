mariage musulman un contrat; le divorce n’annule pas les obligations des parties par serrure, stock et baril: Haute Cour du Karnataka

Le juge Dixit a même cité des versets de la sourate Al Bakra dans le Coran qui disent qu’un musulman pieux a le devoir moral et religieux de subvenir aux besoins de son ex-femme démunie. (Image représentative : PTI)

La Haute Cour du Karnataka a déclaré que, contrairement au mariage sacré hindou, le mariage musulman est un contrat avec de nombreuses nuances de sens et ne repousse pas certains droits et obligations découlant de sa dissolution. La Haute Cour a fait les observations dans une affaire relative à une requête déposée par Ezazur Rehman, 52 ans, exhortant le tribunal à annuler une ordonnance rendue par un tribunal de la famille à Bengaluru le 12 août 2011. Le tribunal de la famille avait ordonné à Rehman de donner une pension alimentaire mensuelle de Rs 3 000 à son ex-femme jusqu’au décès du demandeur ou jusqu’à ce qu’elle se remarie ou jusqu’au décès du défendeur.

Rehman avait divorcé de sa femme Saira Banu le 25 novembre 1991 en prononçant Talaq. Banu était marié à Rehman avec un « Mehr » de 5 000 roupies. Après avoir divorcé de Banu, Rehman s’était remarié et était devenu père d’un enfant. Banu avait alors déposé une plainte au civil contre Rehman le 24 août 2002.

Après le verdict du tribunal de la famille, Rehman avait approché la Haute Cour contre l’ordonnance. Le HC a rejeté sa requête et lui a infligé une amende de 25 000 roupies. Le juge Krishna S Dixit dans son ordonnance a déclaré que le mariage parmi les musulmans commence par le contrat et passe au statut comme il le fait habituellement dans toute autre communauté. « Ce statut même donne lieu à certaines obligations justiciables. Ils sont ex contractu », a rapporté le PTI citant la commande.

Le juge Dixit a même cité des versets de la sourate Al Bakra dans le Coran qui disent qu’un musulman pieux a le devoir moral et religieux de subvenir aux besoins de son ex-femme démunie.

Le HC a déclaré que Mehr est traité comme une contrepartie pour le mariage dans l’Islam et qu’il peut s’agir d’une « dette immédiate » payable avant que la femme ne soit appelée à entrer dans le domicile conjugal ou qu’il s’agisse d’une « dotation différée » payable à la dissolution du mariage.

Le juge Dixit a également souligné que « Mehr » est mal fixé et que la mariée n’a pas le même pouvoir de négociation, entre autres en raison de facteurs économiques et liés au genre.

