Mariah Carey a-t-elle secrètement dédié une chanson à Luis Miguel ?

Mariah Carey consacrerait à Luis Miguel une chanson en secret, et bien qu’à « Soleil du Mexique« En fin de compte, il n’était pas très satisfait de l’alchimie entre les deux, et il est devenu l’un des couples les plus acclamés par le public.

C’est en 1999 que la chanteuse Mariah Carey et l’interprète de la « star portoricaine » ont ensemble la chanson « After Tonight », une chanson aux paroles extrêmement romantiques dans laquelle on lisait ce qui suit :

Après ton départ, m’aimeras-tu à nouveau ? Après ce soir, te rappelleras-tu avec quelle douceur et tendresse tu m’as cherché et m’as attiré plus près ?

Mariah Carey a-t-elle secrètement dédié une chanson à Luis Miguel ? Photo : Capture Instagram

Cependant, pour ceux qui ne connaissent pas plus de détails sur cette histoire d’amour passée, Mariah CareyApparemment, il était très gentil avec Luis Miguel puisqu’une autre des chansons est « Always be my baby », la chanson ferait référence à tous les bons moments que les deux ont vécus.

Même le tien « compositrice« Elle a fait allusion à sa fascination pour Mickey à plusieurs reprises et lui a assuré que ce qui l’attirait le plus chez lui était son accent latin, qu’elle trouvait très sexy et qui l’a séduite dès le premier instant de leur conversation.

Il faut se rappeler que le « oiseau chanteur suprême« Comme son nom l’indique, elle a rencontré l’artiste de 51 ans après s’être rencontrée lors d’un voyage à Aspen, dans le Colorado, alors que les deux fêtaient avec des amis lors d’un événement de Noël, en 1998.

À un moment donné, le couple a également traversé une série de situations difficiles, de nombreux moments d’ombre et d’obscurité, en plus de dévoiler la question de la disparition de Marcela Basteri, la mère du chanteur, et ses problèmes d’alcool.

L’interprète de « Tout ce que je veux pour Noël« mentionner que pendant le temps avec »Luis Mi« Elle a tout fait pour le soutenir émotionnellement, mais même elle traversait un grand processus elle-même. Nous sommes arrivés à un point où » nous ne pouvions pas guérir. »

Ainsi, la New-Yorkaise elle-même révélerait la meilleure et la pire version de l’interprète de Le bikini, qu’il a décrit comme spontané, passionné et généreux, mais au pire, il était anxieux et erratique.

Un reflet de l’une des relations les plus fortes de la vie d' »El Sol » pourrait être vu dans la fiction Netflix qui a capturé la vie, la carrière et les amours de Luis Miguel.

Enfin, le couple, deux des chanteurs les plus importants, a mis fin à leur relation en 2001, les raisons étaient inconnues jusqu’à aujourd’hui, qu’apparemment l’intrigue de « Luis Miguel: La série » l’a emmenée à l’écran bras dessus bras dessous avec les performances de Diego Boneta et Jade Ewen dans le rôle de Mariah Carey.