Mariah Carey annonce un spécial Noël sur Apple TV+

Mariah Carey organise une nouvelle émission spéciale de Noël sur Apple TV+ et lancera un nouveau single.

La reine autoproclamée de Noël revient avec un nouveau single de vacances. « Mariah’s Christmas: The Magic Continues » présentera la première représentation de « Fall in Love at Christmas ». Le spécial est produit par Mariah Carey, Tim Case, Charleen Manca et Matthew Turke. Le spécial est réalisé par Joseph Kahn de Supply & Demand.

Noël a certainement été lucratif pour Carey, qui revient chaque année avec « All I Want For Christmas Is You ». Les redevances estimées sur ce banger ont rapporté au chanteur environ 3,8 millions de dollars par an – pas mal pour quelque chose qui se produit chaque année.

Cette estimation est tirée d’un rapport du New York Post, qui estime qu’entre 1994 et 2013, Carey a gagné 50 millions de dollars en redevances sur la chanson. En 2017, un rapport de The Economist a estimé que le chanteur avait fait juste une touche en dessous de cela. De 1994 à 2016, Carey aurait gagné 60 millions de dollars.

Mais cette estimation n’inclut pas les redevances britanniques, les lectures en streaming et le spécial Noël 2020 Apple TV +.

Mariah Carey s’est associée à Apple l’année dernière pour lancer le Magical Christmas Special de Mariah Carey – qui a probablement très bien fonctionné en termes d’audience. Le chiffre monétaire exact obtenu par la spéciale n’a jamais été divulgué – mais elle est de retour pour une autre année, donc c’était définitivement rentable.

Alors combien vaut Mariah Carey ?

La diva de la pop vaut environ 320 millions de dollars, selon certaines estimations. Ce chiffre ne vient pas seulement de sa musique, mais aussi de son travail d’entrepreneur et d’actrice. Elle a vendu plus de 200 millions d’albums et compte plus de chansons n°1 dans sa discographie que toute autre auteure-productrice.

Son esprit d’entreprise l’a aidée à créer une ligne de chaussures, de sacs à main, de bijoux et même de parfums. Mais chaque année aux alentours de Noël, Cary gagne environ 500 000 $ en royalties rien que pour « Tout ce que je veux pour Noël ». Il reste l’un des albums de vacances les plus vendus et est revenu à la première place au Royaume-Uni l’année dernière après 26 ans.