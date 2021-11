Mariah Carey annonce une nouvelle chanson de Noël

Noël est proche et personne ne le fait comme Mariah Carey. La chanteuse « All I Want For Christmas Is You » a annoncé qu’elle avait une nouvelle chanson de vacances en route. Carey dit que la chanson sera disponible le 5 novembre.

Carey s’est associé à DJ Khalid sur une nouvelle chanson intitulée « Fall In Love At Christmas ». Elle a partagé un extrait sur les réseaux sociaux, qui présente également le grand gospel, Kirk Franklin. La pochette de l’album du single présente des photos individuelles de Carey, Khalid et Franklin dans leur enfance.

L’icône sera occupée cette saison de Noël. Elle revient sur Apple TV+ pour la deuxième année consécutive avec un spécial vacances, Mariah’s Christmas: The Magic Continues. Le spécial est prévu pour être diffusé en décembre. En 2020, elle enregistre le Magical Christmas Special de Mariah Carey pour la plateforme de streaming.

Son classique de 1994 « All I Want for Christmas Is You » continue d’établir de nouveaux records. Le record de tous les temps de la chanson le 25 décembre 2020 pour les plus gros streams d’une journée de l’histoire de Spotify. La chanson de Carey a recueilli 17,223 millions de flux sur Spotify en une seule journée. La chanson a également récemment réintégré le top 200 du classement américain iTunes.

Le succès de Noël de Carey survient quelques jours seulement après qu’elle ait publié une vidéo sur ses pages de médias sociaux exprimant son enthousiasme pour la saison des vacances. Connue sous le nom de « Reine de Noël », où elle a enfilé une longue robe rouge scintillante. Dans la vidéo, Carey prend une batte de baseball rouge et blanche et écrase trois citrouilles. Les citrouilles lisaient « Ce n’est pas le moment » alors que « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » joué en arrière-plan. « Il est temps !!! Pour casser cette citrouille et la traiter comme une tarte… parce que nous devons encore passer Thanksgiving », a-t-elle légendé le post.

Carey riposte également contre un bar du Texas qui a interdit de jouer « All I Want For Christmas Is You » avant le 1er décembre. Le critique de National Review, Kyle Smith, a partagé une photo d’une pancarte du bar, qu’il n’a pas nommée. Le panneau indique : « All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey sera ignoré s’il est joué avant le 1er décembre. Après le 1er décembre, la chanson n’est autorisée qu’une fois par nuit. »

Carey a eu vent de l’interdiction et a répondu sur les réseaux sociaux. Elle a posté une photo d’elle vêtue d’une armure de combat tenant une épée. La photo est une publicité qu’elle a réalisée en 2015 pour le jeu vidéo mobile « Game of War ».