Mariah Carey Fall In Love at Christmas single review

Mariah, Khalid et Kirk semblent incroyables, mais le manque de contenu festif laisse tomber

Mariah Carey est la reine incontestée de Noël, il y a donc évidemment un certain niveau d’anticipation lorsqu’elle décide de sortir un nouveau morceau festif.

Malheureusement, lorsque vous avez déjà perfectionné le métier, tout le reste sera pâle en comparaison.

Mariah s’est associée à Khalid et Kirk Franklin pour sa nouvelle chanson, Fall in Love at Christmas, et même si nous accueillons toujours une nouvelle entrée dans la liste de lecture de Noël, supprimez les mentions de cloches et de cadeaux sous le sapin et nous ne sommes pas bien sûr que c’est même une chanson de Noël.

L’insaisissable chanteuse chante: « Dans la pénombre des bougies, je suis éveillé, mais personne, non/ J’attends patiemment d’entendre le tintement des cloches du traîneau, les voilà/ Et tandis que l’étoile du nord éclaire la façon dont je rêve de nous/ Alors tombons amoureux à nouveau cette nuit de Noël.

Mais ne vous y trompez pas, jusqu’à la dernière minute, il ne s’agit que d’un slow jam R’n’B bien conçu avec des mots-clés de Noël.

Mariah a l’air aussi incroyable que jamais, avec son sifflet caractéristique qui nous fait toujours frissonner lorsqu’elle le lance vers le crescendo de la chanson, et le ton soul de Khalid la complimente parfaitement.

https://www.youtube.com/watch?v=3tH195XLrWE

Bien que la reine de Crimbo fasse de son mieux pour intensifier l’esprit de fête – un cri spécial va à « fa-la-la tombe amoureux du sentiment » – si Fall in Love at Christmas arrivait dans la voiture et que vous n’étiez pas Ne faites pas vraiment attention, vous penseriez simplement que c’était une ballade classique, à tout moment de l’année, des années 90.

Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas ses moments. L’évier de la cuisine est jeté sur la chanson dans la dernière minute, avec une chorale surgissant – tirant clairement une feuille du livre de la semaine de Noël de X Factor – dirigée par le légendaire Kirk Franklin. Malheureusement, cela est réservé au montage principal et non à la version radio, ce qui rend celui que vous êtes le plus susceptible d’entendre encore moins festif.

Tomber amoureux à Noël est loin de la joie de All I Want For Christmas Is You – bien que, qu’est-ce que c’est ? – ou même la collaboration de l’année dernière avec Ariana Grande et Jennifer Hudson, Oh Santa !, et n’est tout simplement pas assez Noël, camp ou criard pour rivaliser avec des classiques modernes comme Underneath the Tree de Kelly Clarkson et One More Sleep de Leona Lewis.

Pourtant, nous admirons l’engagement de Mariah pour la saison, et même lorsqu’elle manque, elle est toujours plus proche du slip garni de fourrure et plâtré que la plupart.



