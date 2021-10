Mariah Carey investit dans la société de crypto-monnaie Gemini

Mariah Carey est devenu le dernier musicien vedette à investir dans le bitcoin. Mardi, l’auteure-compositrice-interprète cinq fois lauréate d’un Grammy a annoncé son investissement dans la plateforme de crypto-monnaie Gemini, via un communiqué de presse.

Gemini, fondée par des entrepreneurs milliardaires Cameron et Tyler Winklevoss, donne aux gens la possibilité d’acheter, de vendre, de gagner et de stocker facilement des bitcoins, des éthers, des jetons DeFi et plus de 50 autres crypto-monnaies de manière simple et gérable. Carey espère que son investissement de premier plan dans Gemini inspirera d’autres femmes à investir et à en apprendre davantage sur la crypto-monnaie.

En tant que méthode pour impliquer davantage de femmes, le partenariat de Carey avec Gemini signifie qu’une partie des frais de négociation utilisés par les investisseurs sera reversée à BlackGirlsCode en utilisant le code [MARIAH]. BlackGirlsCode est une organisation à but non lucratif qui « présente aux jeunes femmes de couleur des compétences en programmation informatique et en technologie », comme indiqué dans le communiqué.

Au cours de la dernière année, les investisseurs en crypto ont doublé selon le rapport Gemini 2021 sur l’état de la crypto aux États-Unis. Parmi toutes les personnes dans le rapport qui ont exprimé leur intérêt à investir dans la classe d’actifs, 53% des crypto-curieux étaient des femmes.

« C’est formidable de voir Mariah et d’autres célébrités découvrir le bitcoin comme un investissement et une couverture contre l’inflation », a déclaré Tyler Winklevoss dans un communiqué de presse. « Les cryptos comme le bitcoin et l’éther étaient deux des actifs les plus performants de la dernière décennie. Notre objectif chez Gemini est de vous aider à vous informer sur la promesse de la cryptographie et de vous permettre de vous engager dans cette nouvelle classe d’actifs de manière simple, facile et sûre.

Mariah Carey illumine l’Empire State Building pour célébrer le 25e anniversaire de « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » à l’Empire State Building le 17 décembre 2019 à New York. (Photo de Dia Dipasupil/.)



Carey rejoint d’autres musiciens de premier plan qui ont investi dans le bitcoin. Au fil des ans, des célébrités comme Snoop Dogg et Mike Tyson ont investi dans le bitcoin, comme le rapporte Business Insider. rappeur lauréat d’un Grammy Nas cherchait à obtenir un retour important sur son investissement en 2013 dans Coinbase après que la société soit devenue publique au NASDAQ en avril, selon Coin Desk.

L’une des dernières tendances impliquant aujourd’hui les artistes et la crypto-monnaie est les jetons non fongibles, ou NFT. Les artistes aiment SZA, Shawn Mendès et Grimes ont investi.

Superstar du rap Eminem s’est associé à Nifty Gateway (qui a été acquis par Gemini) pour créer des NFT Shady Con, fournissant des objets de collection tels que de la musique originale, des bandes dessinées et des jeux vidéo, comme l’a rapporté Harper’s Bazaar. Les ventes de Shady Con ont atteint 1,8 million de dollars. Pendant ce temps, l’œuvre WarNymph NFT de Grimes a été vendue pour un total de 6 millions de dollars.

Côté musique, Carey a connu le succès avec le single « Somewhat Loved (There You Go Breakin My Heart) », sa contribution à Confiture de Jimmy et Terry Lewis album Jam & Lewis, Vol. 1. La chanson, co-écrite par Carey et The-Dream, a culminé à la neuvième place du classement R&B pour adultes de Billboard, son 15e Top 10 sur ce graphique, et la première depuis 2019.

Le duo de production légendaire a fait campagne pour écouter via Instagram afin de soumettre des clips à considérer pour l’inclusion d’une vidéo musicale spéciale réalisée par des fans.

